Ukrajina by od spojenců chtěla 24 moderních bojových letounů, kterými by vyzbrojila dvě letky. Pro Kyjev je prioritou získat jeden typ letounů, nejlépe americký stroj F-16, řekl španělskému deníku El País mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Podle něj by Kyjev mohl mít zájem také o francouzské bitevníky Rafale nebo švédské stroje Jas-39 Gripen, které mají ve výzbroji též české vzdušné síly.

Podle mluvčího je pro ukrajinské letectvo zásadní získat jeden model letounu kvůli logistice a výcviku posádek. Ten bude trvat nejméně půl roku. Ukrajina by tak chtěla vyzbrojit dvě letky americkými letouny F-16, které patří k nejrozšířenějším modelům stíhaček v Evropě i Americe.

Pokud by Kyjev nedostal americké stíhačky, Ukrajina má ještě další možnosti, píše deník. Ihnat zmínil francouzské stroje Rafale a švédské Gripeny. Právě švédské stíhačky by podle britského analytického centra RUSI byly pro ukrajinské letectvo nejvhodnější kvůli relativně málo náročné údržbě a nízkým nákladům na provoz. Švédský ministr obrany Pal Jonson však v prosinci dodávku těchto strojů odmítl.

Ihnat také uvedl, že Kyjev dostal od Polska a Slovenska nabídku na předání bitevníků Mig-29 sovětské výroby. Pro Ukrajinu ale není předání těchto strojů prioritou, protože zaostávají za modernějšími modely ruských bojových letadel, píše El País. Ihnat však potvrdil, že Ukrajina dostává z Polska a Slovenska náhradní součástky pro svá letadla.

Podle britského centra RUSI bude muset Kyjev nejen přesvědčit své spojence, aby mu letadla dodali, ale také pro ně připravit vhodnou pozemní infrastrukturu. Stavební práce na prodloužení přistávacích drah či rozšíření hangárů bude při tom obtížné skrýt například před ruskými satelity. Podle Ihnata však ministerstvo infrastruktury již pracuje na přípravě „tajných základen“ a bojové letouny by mohly využívat i civilní letiště, která jsou v současnosti stejně většinou uzavřena běžnému leteckému provozu.