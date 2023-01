Ruské jednotky navzdory velkým ztrátám dál útočí u Bachmutu a Avdijivky s cílem ovládnout celou Doněckou oblast, uvedl v úterý ve svém pravidelném hlášení ukrajinský generální štáb. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj podle serveru The Kyiv Independent řekl, že ruské vedení chce, aby armáda získala kontrolu nad Doněckou oblastí do března, během ofenzivy se má pokusit ovládnout i východní část Luhanské oblasti.

Podle generálního štábu ruské jednotky za poslední den provedly devět raketových útoků na obce v Charkovské, Doněcké a Záporožské oblasti a pokračují v dělostřeleckém ostřelování. U Kupjansku se podle něj ukrajinským obráncům podařilo ruský útok odrazit. U Lymanu, Novopavlivky i ve směru na Cherson zůstávají ruské jednotky v defenzivě, uvedlo vedení ukrajinských sil, podle nějž ukrajinská protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila tři ruské bitevní vrtulníky Ka-52.

Podle gubernátora Doněcké oblasti Pavla Kyrylenka při ruském ostřelování města Časiv Jar, které leží nedaleko Bachmutu, zemřel nejméně jeden člověk, další dva jsou zranění.

Zbývá jen pětina trestanců

Z původních přibližně 50 000 trestanců naverbovaných v ruských věznicích do bojů na Ukrajině jich v napadené zemi bojuje k lednu už jen 10 000. Ostatní padli, utrpěli zranění, zmizeli, vzdali se nebo dezertovali, v některých případech do Ruska a se zbraní v ruce. Uvedla to lidskoprávní organizace Russia Behind Bars (Rusko za mřížemi), která se zaměřuje na pomoc ruským vězňům a stíhaným lidem.

K účasti v bojích na Ukrajině přesvědčila desítky tisíc ruských vězňů soukromá vojenská Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby odhadl v prosinci počet vězňů zapojených do bojů na Ukrajině na 40 000. Kirby zároveň obvinil zakladatele skupiny Jevgenije Prigožina, že naverbované trestance používá jako „náplň do mlýnku na maso“. Wagnerovci, kteří se snaží mimo jiné o dobytí ukrajinského Bachmutu, mají podle zpráv v médiích ve svých řadách obrovské ztráty.

Ruská trestanecká zařízení se podle lidskoprávní organizace kvůli praxi verbování vězňů do války na Ukrajině vyprazdňují. Zároveň se ale plní vazební věznice, kde jsou zadržováni váleční zajatci z Ukrajiny. Podle organizace mezi nimi přitom nejsou jen vojáci, ale také civilisté.

Rozšiřuje se také praktika, kdy wagnerovci posílají manželkám a dalším příbuzným žoldnéřů prázdné zinkové rakve. Tvrdí jim přitom, že je v nich tělo padlého bojovníka, a přesvědčují je, aby rakev neotvírali. V některých případech se ale ukázalo, že člověk, o kterém wagnerovci prohlašovali, že je mrtev, byl ve skutečnosti naživu, uvedla také v rozhovoru zveřejněném na kanálu Chodorkovskij Live ředitelka organizace Olga Romanovová.