Nový ruský útok na Ukrajinu z Běloruska není v tuto chvíli příliš pravděpodobný, očekávat se dá spíše na podzim. Ve svém pravidelném hodnocení války na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW), který tak usuzuje na základě aktivit ruských vojsk v Bělorusku.

Bělorusko, které je nejbližším spojencem Moskvy, sice nevyslalo své vojáky do války proti Ukrajině, ale poskytlo Rusku k útoku proti sousední zemi své území a letiště. Ukrajina musí chránit svou severní hranici v obavě, že by se mohl zopakovat ruský útok z Běloruska na Kyjev ze začátku invaze.

Ruské síly, které jsou v současné době rozmístěny v Bělorusku, procházejí výcvikovou rotací a přesouvají se do bojů na východní Ukrajině, uvedli američtí analytici. Ti zároveň nepozorují žádné náznaky, že by ruské síly v Bělorusku měly velitelské a řídicí struktury potřebné pro útok proti Ukrajině v zimě nebo na jaře tohoto roku, před kterým Ukrajina varovala na konci roku 2022.

Vzhledem k nedávným zprávám ukrajinských zpravodajských služeb o tom, že Rusko a Bělorusko plánují provést dvě velká cvičení, pravděpodobně v září tohoto roku, se zdá být pravděpodobnější, že ruské síly si mohou připravovat podmínky pro nový útok na Ukrajinu z Běloruska na konci roku 2023. ISW proto v tomto smyslu také aktualizoval svou dosavadní prognózu.

Podle analytiků Rusko do té doby dokončí výcvik branců do armády z podzimu 2022 a zřejmě završí i jarní odvodový cyklus. Odklad útoku z Běloruska by Rusku také umožnil zvýšit kapacity svého vojenského průmyslu, aby pro novou invazi z Běloruska byl k dispozici dostatek vojenského vybavení.

Myšlenku útoku ruských sil na Ukrajinu z Běloruska nadále kritizují ruští nacionalističtí vojenští blogeři, všímá si ISW. Jeden z nich uvedl, že pro Rusko je výrazné rozšíření fronty špatný nápad. Argumentují, že bojová výkonnost ruských sil se po „zhuštění“ frontových postavení po stažení ruských sil z pravobřežní části Chersonské oblasti zlepšila. Tvrdí, že ruské síly nemají schopnost proniknout hluboko na Ukrajinu v několika současných směrech postupu, jak se o to Rusko pokoušelo na začátku roku 2022.