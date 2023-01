Polsko je připravené podniknout "nestandardní kroky", pokud Německo nebude souhlasit s rozhodnutím Varšavy poslat Ukrajině tanky Leopard 2, řekl náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński na rozhlasové stanici RMF FM. Dnes se na americké základně Ramstein v Německu sejdou zástupci několika desítek zemí, které dodávkami zbraní podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské invazi a očekává se, že jedním z témat bude právě možnost poskytnout německé tanky Ukrajincům.

Polsko nebo Finsko daly najevo, že jsou ochotné své tanky Leopard 2 ukrajinské armádě dodat, podle pravidel k tomu ovšem potřebují svolení Berlína. Na otázku, zda by to Polsko udělalo i přes nesouhlas Německa, Jabloński odpověděl, že se domnívá, že "pokud by byl odpor silný, byli bychom připraveni i na takové nestandardní kroky". "Ale nepředbíhejme faktům," dodal.

Německo čelí rostoucímu vnitropolitickému i zahraničnímu tlaku, aby souhlasilo s poskytnutím leopardů Ukrajincům. Kancléř Olaf Scholz se zatím zdráhá takový krok učinit, dlouhodobě ovšem zdůrazňuje, že Berlín bude postupovat společně s ostatními spojenci.

Češi budou opravovat

Klíčovou součástí další české vojenské pomoci Ukrajině bude údržba už dříve poskytnuté techniky. Vyplývá to z prohlášení vydaného po jednání ukrajinských spojenců po čtvrteční schůzce na vojenské základně v estonské Tapě. Britský ministr obrany Ben Wallace oznámil, že jeho země plánuje poslat na Ukrajinu 600 laserem naváděných střel Brimstone. Polsko potvrdilo, že je ochotné svému sousedovi poskytnout rotu tanků Leopard-2, včetně 1000 kusů munice, píše agentura Reuters. Schůzka se konala den před jednáním kontaktní skupiny pro Ukrajinu v německém Ramsteinu.

"Zavazujeme se, že společně na obranu Ukrajiny poskytneme bezprecedentní příspěvek, včetně hlavních bojových tanků, techniky pro těžké dělostřelectvo, protivzdušnou obranu, dále munici a bojová vozidla pěchoty. Tato podpora pochází ze zásob našich zemí ... a dokládá, že chápeme závažnost situace i to, že jsme připraveni zvýšit a urychlit pomoc pro Ukrajinu," uvádí se v prohlášení, pod nímž jsou podepsáni ministři obrany Británie, pobaltských zemí a Polska a rovněž zástupci Česka, Slovenska a Nizozemska.

Wallace v Estonsku mluvil o dalším balíku vojenské pomoci, který Londýn už dříve oznámil, včetně tanků Challenger. Specifikoval, jaký typ střel Británie na Ukrajinu pošle. "Mohu říci, že dodáme dalších 600 střel Brimstone, které budou mimořádně důležité pro to, aby Ukrajina ovládla bojiště," uvedl. Tyto střely jsou určeny především k ničení obrněné techniky. I když obvykle bývají ve vybavení letadel nebo vrtulníků, ukrajinská armáda je odpaluje z automobilů.

Polsko chce poslat na Ukrajinu protiletecké kanóny S-60, včetně 70.000 kusů munice, Lotyšsko desítky přenosných kompletů protiletecké obrany Stinger, dva vrtulníky M-17, desítky kulometů, drony a chce vycvičit 2000 ukrajinských vojáků. Estonsko poskytne Kyjevu například desítky houfnic FH-70 a D-30 a rovněž protitankové raketomety s municí. Dánsko daruje Ukrajině 19 samohybných houfnic Caesar francouzské výroby. "Mám radost, že jsme pro tuto věc získali širokou podporu parlamentu a budeme moci caesary podpořit boj Ukrajinců za svobodu," uvedl dánský ministr obrany Jakob Ellemann-Jensen.

Britský ministr Wallace také řekl, že spojenci Ukrajiny počítají s tím, že její podpora je "běh na dlouhou trať". "Pokud prezident (Vladimir) Putin sází na to, že nás to letos přestane bavit, mýlí se. Budeme (podporu) plánovat na letošek, na další rok i na nadcházející roky," řekl Wallace.

Estonská schůzka se uskutečnila v době, kdy Ukrajina naléhá na země, jež ji podporují, aby jí urychleně dodaly tanky a systémy protiletecké obrany. Jde hlavně o německé tanky Leopard, které se Berlín dosud zdráhá poskytnout a které Ukrajině několik zemí nabídlo, ale nesmí je dodat bez německého souhlasu. Litevský ministr obrany Arvydas Anušauskas na schůzce v Tapě řekl, že "naléháme na ty, kdo mohou Ukrajinu podpořit dodávkou tanků, aby tak učinili".

Šéf polského resortu obrany Mariusz Blaszczak řekl, že doufá, že se Německo stane součástí koalice zemí, jež Ukrajině leopardy pošlou. Polský premiér Mateusz Morawiecki naznačil, že jeho země by mohla tyto tanky poskytnout Ukrajině v rámci širší koalice i bez německého svolení. "Souhlas je tu druhořadou věcí, buď ho získáme rychle, nebo sami uděláme, co je potřeba," řekl šéf polské vlády ve středu večer v televizi Polsat News.

Agentura Reuters napsala, že západní spojenci dnes přislíbili Ukrajině zbraně za miliardy dolarů a zdá se podle ní, že otázka tanků Leopard bude nejspíše dominovat pátečním jednáním spojenců v Ramsteinu. Podle agentury AP Německo čelí rostoucímu tlaku ohledně dodávek těchto tanků.