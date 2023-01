Ruští oligarchové nejspíše předem věděli o datu invaze ruských vojsk na Ukrajinu, zahájené loni 24. února, a rychle přepisovali svá aktiva na děti a obchodní partnery, aby tento majetek uchránili před očekávanými sankcemi. Uvádí to zpráva agentury FinCen, která se v rámci amerického ministerstva financí věnuje boji proti finančním zločinům. Na dokument upozornila mimo jiné ruská redakce BBC a deník Ukrajinska pravda.

FinCen se opírá o informace o podezřelých operacích s miliardami dolarů na účtech a ve fondech řady ruských boháčů. Agentura nicméně jména oligarchů neuvádí, ani konkrétní sumy, které podle ní převedli, aby je uchránili před sankcemi.

Britský list The Guardian nedávno s odvoláním na úniky informací, které se redakci dostaly do rukou, podrobně popsal konání miliardáře Romana Abramoviče. Ten tři týdny před vypuknutím války zreorganizoval desítku kont v daňových rájích, aby beneficienty fondů s aktivy ve výši nejméně čtyř miliard dolarů se stalo sedm dětí ruského miliardáře, z nichž nejmladšímu je devět let. Kromě bankovních účtů jde také o nemovitosti, jachty a letadla.

Abramovičovy kroky se odehrávaly v době, kdy západní země varovaly, že podnikatele blízké ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi neminou sankce, pokud ruská vojska vtrhnou na Ukrajinu. Zpráva FinCen upozorňuje, že stejné triky využilo několik ruských oligarchů a představitelů vládnoucích elit, ale jména dalších osob dosud nebyla zveřejněna, píše BBC na svém webu.

Některé transakce se uskutečnily těsně před zavedením amerických, evropských či britských sankcí proti ruským oligarchům, poznamenala Ukrajinska pravda s odvoláním na zprávu FinCen. Ta mimo jiné popisuje převod jedné z kyperských společností 24. února, tedy přímo v den, kdy Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině.