Bývalý velitel jedné jednotky ruských žoldnéřů z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Andrej Medveděv dezertoval z bojiště a utekl do Norska, kde požádal o politický azyl, uvedla v neděli ruská redakce BBC s odvoláním na nevládní organizaci pro ochranu lidských práv Gulagu.net.

Ta také zveřejnila zvukovou nahrávku, ve které Medveděv vylíčil, že se musel dostat přes pohraniční zátarasy a ostnatý drát a že po něm ruští pohraničníci stříleli. Bojí se o život, protože po něm pátrají jak ruské úřady, tak bývalí spolubojovníci z Wagnerovy skupiny.

O zadržení muže, který nelegálně překročil norskou hranici, informoval s odvoláním na policii norský tisk.

Medveděv dříve tvrdil, že byl svědkem, jak žoldnéři bez soudu zabíjejí své kolegy, kteří během boje odmítli splnit rozkazy. Prohlásil také, že je připraven svědčit před mezinárodním soudem.

BBC upozornila, že nemá možnost Medveděvova tvrzení ověřit.

Gulagu.net loni pomohl dostat se z Ruska jinému dezertérovi z ruské armády, tehdy sedmadvacetiletému Nikitovi Čibrinovi z 64. motostřelecké brigády, která se účastnila ruské okupace ukrajinského města Buča u Kyjeva. V listopadu o Čibrinovi napsal britský list The Guardian, že požádal o azyl ve Španělsku a že je ochoten vypovídat u mezinárodního soudu o tom, co na Ukrajině zažil.

Ruské jednotky se na jaře stáhly od Kyjeva, který se jim nepodařilo dobýt. Když se svět dozvěděl o válečných zvěrstvech, které Moskva popírá, Putin vyznamenal 64. brigádu tím, že ji udělil čestný titul „gardová“.

Šlo tehdy o druhý známý případ ruského vojáka, který po zapojení do války proti Ukrajině utekl z Ruska. Loni v srpnu Pavel Filaťjev, který sloužil u výsadkářů, požádal o politický azyl ve Francii. Obává se, že ve vlasti by jej přísně potrestali za to, že na sociální síti zveřejnil 140 stran textu, ve kterém rekapituloval své válečné zážitky a popsal problémy ohrožující fungování ruské armády.