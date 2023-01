Den třístý dvanáctý, 1. ledna.

Novoroční ohňostroj – to je záře výbuchu rakety. Silvestrovské rachejtle – to jsou protiletadlové raketové komplety. Jde o velmi hlasité petardy; není to vůbec zábavný ohňostroj. Kyjev vítá rok 2023.

Ale pokusím se to vzít popořádku. Včera jsem se procházel po Kontraktovém náměstí a prohlédl si „bod nezlomnosti“ – jsou to místa vybavená generátory elektřiny a internetem, kde si Ukrajinci mohou dobít baterie, telefonovat, přečíst e-maily či si dát horký čaj, když je jejich čtvrť bez proudu. Bez elektřiny a spojení s okolním světem jsme v posledních týdnech museli někdy strávit až dva dny v kuse – a tyto body nám velmi pomohly. Stejně tak mně, když se mi vybily všechny přístroje a kvůli nucené nečinnosti jsem se začal nudit. Tyto velké plastové stany mám od domu půl hodiny chůze. Seznámil jsem se zde s jedním chlápkem z ochranky, tak jsem za ním na Silvestra zašel.