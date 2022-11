Obyvatelé bombardovaného, ale nezastrašeného ukrajinského hlavního města ve čtvrtek svírali prázdné láhve ve snaze najít vodu a tísnili se v kavárnách, kde hledali elektřinu a teplo. Poté, co o den dříve nové ruské raketové údery uvrhly město a většinu Ukrajiny do tmy, vzdorovitě přešli do režimu přežití. V těžko uvěřitelných scénách se někteří lidé v jinak sofistikovaném třímilionovém Kyjevě uchýlili ke sběru dešťové vody z okapů, zatímco opraváři pracovali na obnovení dodávek, píše agentura AP.

Přátelé a rodinní příslušníci si psali zprávy, aby zjistili, kdo má opět elektřinu a vodu. Někteří měli jedno, ale ne druhé. Mnozí neměli kvůli středním ruským vzdušným úderům na ukrajinskou energetickou rozvodnou síť ani jedno. Kyjevské kavárny, které nějakým zázrakem měly obojí, se rychle staly oázami útěchy.

Devětatřicetiletý investiční bankéř Oleksij Raščupkin po probuzení zjistil, že voda jeho bytě už teče, ale elektřina nefunguje. Během výpadku proudu mu roztál mrazák a na podlaze zůstala louže. Naskočil proto do taxíku a z levého břehu řeky Dněpr přejel na pravý do kavárny, která zůstala otevřená i po předchozích ruských úderech. Byla otevřená i tentokrát – servírovala horké nápoje, teplé jídlo, hrála v ní hudba a fungovala Wi-Fi. „Jsem tady, protože je tu teplo, káva a světlo. Je tady život,“ konstatoval.

Asi 70 procent ukrajinského hlavního města bylo ve čtvrtek ráno podle starosty Vitalije Klička ještě stále bez proudu. Ve studeném dešti a se zbytky předchozího sněžení, které stále leží na ulicích, panovala ve městě pochmurná – ale zároveň nezlomná – nálada. Hrozí, že zima bude dlouhá. Ukrajinci však říkají, že pokud je záměrem ruského prezidenta Vladimira Putina zlomit je, měl by se znovu zamyslet.

„Nikdo nebude ustupovat ze své vůle a principů jen kvůli elektřině,“ prohlásila čtyřiatřicetiletá Alina Dubejková, která také vyhledala pohodlí v jiné, nicméně stejně přeplněné, teplé a osvětlené kavárně. Bez elektřiny, topení a vody ve svém domově byla odhodlaná pokračovat ve své pracovní rutině. Raději budu žít bez elektřiny než s ruskou invazí, řekla. „Bez světla, nebo bez vás? Bez vás,“ zopakovala výrok prezidenta Volodymyra Zelenského, který ho pronesl poté, co Rusko 10. října spustilo první z masivních vzdušných útoků na klíčovou ukrajinskou infrastrukturu.

V Kyjevě tak lidé stáli ve frontách u veřejných vodních zdrojů, aby si naplnili plastové lahve. Jednatřicetiletá zaměstnankyně ministerstva zdravotnictví Kateryna Lučkinová se uchýlila ke sběru dešťové vody z okapu, aby si v práci, kde nebyla voda, alespoň mohla umýt ruce. Naplnila dvě plastové láhve, přičemž trpělivě čekala v dešti, dokud neměla vodu po okraj. Ve stejné činnosti ji následovala kolegyně. „My Ukrajinci jsme vynalézaví, něco vymyslíme. Neztrácíme ducha,“ pronesla Lučkinová. „Pracujeme, žijeme v rytmu přežití, jak můžeme. Neztrácíme naději, že všechno bude v pořádku,“ dodala.

Starosta na sociální síti telegram mezitím uvedl, že energetici „dělají, co mohou“, aby obnovili dodávky elektřiny. Také týmy pracujících na dodávkách vody činily pokroky. V časném odpoledni Kličko oznámil, že dodávky vody byly obnoveny v celém hlavním městě. S tím, že „někteří spotřebitelé mohou stále pociťovat nízký tlak vody“.

Elektřina, teplo a voda se postupně vracely i jinde. V Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny gubernátor oznámil, že se podařilo zachránit 3000 horníků, kteří zůstali kvůli výpadku proudu uvězněni pod zemí. Regionální úřady na sociálních sítích zveřejňovaly zprávy, ve kterých informovaly o průběhu oprav, ale také upozorňovaly, že potřebují čas.

Vědomy si současných i nadcházejících těžkostí – s tím, jak bude zima postupovat – úřady otevírají tisíce takzvaných „stanic nezlomnosti“ – vytápěných prostor, které nabízejí teplé jídlo, elektřinu a připojení k internetu. Ke čtvrtečnímu ránu jich bylo po celé zemi otevřeno více než 3700, uvedl Kyrylo Tymošenko z prezidentské kanceláře.