Je to jeden z nejhorších teroristických útoků v Evropě. Výbuch bomby v letadle americké společnosti Pan Am nad skotským městem Lockerbie nepřežilo 270 lidí, z nich 190 mělo americké občanství. Až do teroristických útoků v USA v září 2001 zemřelo nejvíce Američanů právě při tomto útoku, který se odehrál 21. prosince 1988.

K odpovědnosti se přiznala až v roce 2003 Libye, důstojník jejíž tajné služby Abdal Basat Alí Midžrahí byl v lednu 2001 za atentát odsouzen na doživotí. Midžrahí byl ale v srpnu 2009 propuštěn ze skotského vězení do Libye, kde v květnu 2012 zemřel. Stanice BBC dnes oznámila, že Spojené státy mají ve vazbě Libyjce, který údajně sestrojil bombu pro atentát.

Následně to potvrdilo americké ministerstvo spravedlnosti. Z účasti na nejkrvavějším teroristickém útoku na britském území obvinili USA před dvěma lety Adžílu Muhammada Masúda. Právě on má nyní být ve vazbě.

Stanout má před soudem ve Washingtonu. Bude tak prvním z údajných pachatelů atentátu, kterého budou soudit na americkém území.

Muž byl považován za experta na výbušniny režimu libyjského diktátora Muammara Kaddáfího a za strůjce výbušného zařízení umístěného v letadle společnosti Pan Am z Londýna do New Yorku. Kvůli výbuchu zemřelo 259 lidí na palubě letadla a 11 lidí usmrtily padající trosky.

Podle následného vyšetřování měl být útok libyjskou odpovědí na nálety amerického letectva na Tripolis a Benghází 15. dubna 1986. Ty byly provedeny kvůli libyjské podpoře mezinárodního terorismu a v odvetě za výbuch nálože na západoberlínské diskotéce, při kterých zahynulo 44 civilistů včetně Kaddáfího adoptivní dcery.

Existuje ale celá řada dalších možných motivů. Výbuch měl být údajně odvetou za sestřelení íránského civilního letadla v létě 1988 americkou vojenskou lodí Vincennes, do atentátů měla být zapletena i radikální palestinská skupina, Lidová fronta pro osvobození Palestiny - hlavní velení (PFLP-GC) Ahmada Džibríla. Írán i Džibríl to ale popřeli.

Podle agentury AP se američtí vyšetřovatelé začali o muže více zajímat, když v roce 2017 získali přepis Masúdova výslechu z roku 2012. Libyjským bezpečnostním složkám po pádu Kaddáfího režimu přiznal, že sestrojil bombu a spolupracoval na jejím umístění na palubu letadla. Operaci nařídila libyjská tajná služba a Kaddáfí mu za operaci poděkoval. V Libyi ale v dané době nepanovaly podmínky právního státu a je otázkou, zda výpověď byla učiněna bez nátlaku, uvedla AP.

Americké ministerstvo nesdělilo, jak se podařilo muže zadržet. Podle BBC v listopadu kolovaly informace, že podezřelého unesla v Libyi jedna z místních milic. To posílilo spekulace, že muž bude předán americkým úřadům.

Jediným odsouzeným za atentát byl důstojník libyjských tajných služeb Abdal Basat Alí Midžrahí. V lednu 2001 dostal doživotí. Midžrahí byl ale v srpnu 2009 propuštěn ze zdravotních důvodů ze skotského vězení do Libye, kde v květnu 2012 zemřel.

Incident ve své době způsobil značný rozkol mezi Libyí a západními státy včetně USA, které severoafrický stát obviňovaly například také z útoku na diskotéku v západním Berlíně z roku 1986, při níž zemřeli tři lidé, z nichž dva byli američtí vojáci. Více než 200 dalších lidí utrpělo zranění, mezi nimi asi 50 příslušníků americké armády.

Kaddáfího vláda přijala zodpovědnost za útok na letadlo nad Lockerbie až v roce 2003. Libye se dohodla na finanční kompenzaci s rodinami zesnulých výměnou za zrušení sankcí. Zavázala se zaplatit pozůstalým celkem 2,7 miliardy dolarů odškodného. Administrativa George Bushe mladšího pak v roce 2006 Libyi vyřadila ze seznamu zemí podporujících terorismus a obnovila s ní diplomatické vztahy.