Neplést politiku do sportu už dnes nejde. Nános, který na sobě šampionát má, poškozuje jméno celého fotbalu,” říká sportovní komentátor Jaromír Bosák a dodává: „Když vyšly najevo údaje o lidech, kteří zemřeli při stavbě stadionu, čekal jsem, že největší fotbalové hvězdy jako je Messi nebo Ronaldo řeknou: “Hoši, bez nás, my tam prostě nepojedeme.” Že se to nestalo je pro mě asi největší zklamání.