Den dvoustý šedesátý třetí, 13. listopadu

„Konečně! Říct, že jsem rád, znamená neříct nic. Pokud dnes uvidíte na mém profilu podivné texty, nevšímejte si toho: dnes budu slavit.“ Tohle napsal na své stránce V., aktivista a dobrovolník, který od začátku jara sledoval okupaci Chersonu plus ty, kteří jsou v tomto městě po celou tu dobu. A konečně nastalo to, na co všichni netrpělivě, někdy až zoufale čekali – okupace Chersonu skončila.

Vyšlo to najevo 9. listopadu po zveřejnění videa z jednání ruského Generálního štábu. Velitel invazních vojsk generál Surovikin navrhl ministru obrany Šojguovi, aby stáhl vojska z pravého břehu Dněpru. Ten souhlasil. Stalo se – a Rusové prchají z Chersonu. Samotná scéna – „hlášení maršálů a generálů hlavnímu ministru války“ – vypadala podivně: komicky i hloupě. Od kdy se zasedání Generálního štábu armády natáčejí pro širokou veřejnost? Co je to vlastně za žánr? Zprávy? Ale vůbec ne. Nebo videoreportáž? Možná něco takového... A právě tyto záběry se staly hlavní zprávou posledních dnů pro Ukrajinu i Rusko.