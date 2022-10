Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) přivezl do Kyjeva, kde se účastní společných česko-ukrajinských mezivládních konzultací, nabídku českých firem, které by se chtěly podílet na obnově Ukrajiny napadené Ruskem. Konkrétní pomoc nabízí železnici. Kupka sdělil, že svým protějškům předá do ukrajinštiny přeloženou nabídku firem, které se přihlásily Hospodářské komoře na výzvu k možnému podílu na obnově Ukrajiny.

V oblasti železnice je podle Kupky možnost spolupráce rozsáhlá, ať už se týče modernizace lokomotiv, případně dodávek nových lokomotiv, zejména pro posun, nebo i dalších technologických částí, například zabezpečení výhybek. „Třinecké železárny v seznamu figurují také jako dodavatel kolejnic,“ uvedl a dodal, že Česko je v tuto chvíli schopno poskytnout Ruskem poškozované ukrajinské infrastruktuře množství konkrétní pomoci.

Jednat bude Kupka zejména s ukrajinským ministrem dopravy Oleksandrem Kubrakovem, se kterým už se setkal počátkem léta v Lyonu. Chce s ním probrat, co vše je možné pro pomoc Ukrajině učinit v oblasti dopravní infrastruktury. „Zejména ČD Cargo je velmi významným dopravcem pro zajištění jak humanitární pomoci, tak i například i zbraňových systémů,“ konstatoval. Připomenul, že ukrajinská železnice má významnou funkci ve zvládání vojenských operací, odpovědná je za logistiku i logistickou podporu, včetně dodávek jídla na frontu.

Zástupci české vlády v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) přijeli do Kyjeva v pondělí ráno. Schůzky s ukrajinskou vládou se vedle Fialy účastní tři vicepremiéři a čtyři ministři. Členy české delegace čeká vedle jednání s ukrajinskými ministry schůzka s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta má podle Strakovy akademie vyjádřit jasnou podporu Česka Ukrajině čelící ruské vojenské invazi.