Den dvoustý čtyřicátý druhý, 23. října.

Když jsem se včera večer vrátil do svého bytu, nahmatal jsem vypínač, stisknul ho a – jaká radost! Světlo se rozsvítilo! Což není samozřejmé – Ukrajina je v těchto dnech v režimu výpadků proudu, havárií a naléhavých oprav. Když jsem vešel do bytu, našel se důvod pro ještě větší radost – radiátory byly teplé. Už jsem se psychicky připravoval na to, že snad konečně na Silvestra v naší čtvrti zapnou topení – ale topit začali, stejně jako za normálních neválečných časů, už koncem října. Elektřina, teplo a fungující kanalizace – věřte mi, to není málo. MHD funguje jen s malými přestávkami. Je konečně možné žít.

Moskva mezitím vyhrožuje Ukrajincům totální zimou a urbanistickou katastrofou. Zdá se, že o ničem jiném na všech svých schůzích a v televizních pořadech nemluví a už dopředu se těší, že se strnulé davy Ukrajinců budou hřát u pouličních ohňů. Navíc pro to dělají všechno, a to ve vlnách – jako by podle plánu, když vypouštějí na naše elektrárny své vybuchující drony a rakety. Opraváři a posádky protivzdušné obrany to zatím zvládají, ale budou to zvládat vždycky? Rusům zatím drony ani rakety nedocházejí…

Ukrajinci se mimochodem během těchto měsíců války naučili nepanikařit tváří v tvář nejisté, možná katastrofické budoucnosti. Jinak bychom se totiž už dávno zbláznili.

