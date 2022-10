Ruští představitelé hrozí možností použít jaderné zbraně poté, co utrpěli vážné neúspěchy ve válce proti Ukrajině. Tu sami před osmi měsíci rozpoutali. Riziko jaderné apokalypsy je tak podle amerického prezidenta Joea Bidena nejvyšší od kubánské raketové krize z roku 1962.

Ruský prezident Vladimir Putin „nežertuje, když hovoří o použití taktických jaderných zbraní či biologických nebo chemických zbraní, protože jeho armáda je takříkajíc vysoce neefektivní“, řekl Biden podle tiskových agentur AP a AFP. „Nečelili jsme vyhlídce na armagedon od časů (prezidenta Johna Fitzgeralda) Kennedyho a kubánské raketové krize,“ poznamenal během sbírání prostředků na kampaň demokratů před volbami senátorů. „Máme co do činění, poprvé od kubánské raketové krize, s přímou hrozbou použití jaderných zbraní, pokud se věci budou vyvíjet tak jako dosud,“ dodal.

Biden také zpochybnil ruskou jadernou doktrínu a varoval, že i použití taktické zbraně s nižším účinkem by se mohlo rychle vymknout kontrole a způsobit celosvětovou zkázu. „Nemyslím si, že by bylo možné snadno použít taktickou zbraň, aniž by to skončilo armagedonem,“ řekl Biden.

Američtí představitelé několik měsíců varovali před vyhlídkou, že by Rusko mohlo na Ukrajině použít zbraně hromadného ničení, protože na bojišti čelí sérii neúspěchů. Ještě tento týden však uvedli, že nezaznamenali žádnou změnu u ruských jaderných sil, která by vyžadovala změnu pohotovosti jaderných sil USA.

Ruský prezident Vladimir Putin, čelící houževnatému ukrajinskému odporu, který za silné pomoci Západu trvá již 225 dní, ve svých projevech varoval, že je odhodlán použít „všechny dostupné prostředky“, aby si udržel okupovaná ukrajinská území, která se rozhodl připojit k Rusku. Ale tato anektovaná území se ztenčují spolu s tím, jak ukrajinská armáda postupuje na východě a jihu země. Putin se také domnívá, že Západ chce zničit Rusko.

Kubánská krize vypukla v důsledku rozmístění sovětských raket na ostrově, ovládnutém Fidelem Castrem. Po odhalení raket Spojené státy vyhlásily námořní blokádu Kuby. Krizi, hrozící v říjnu 1962 rozpoutáním jaderné války, se nakonec podařilo urovnat a svět se vrátil do studené války.