Den dvoustý dvanáctý, 23. září

„Došlo na jaderné vydírání... Představitelé vedoucích zemí NATO hovoří o přípustnosti použití jaderných zbraní proti Rusku… Ale my rovněž využijeme všech svých prostředků.“ Přibližně takto se Putin vyjadřoval během projevu ke svým občanům, tak se snažil odůvodnit svoje rozhodnutí provést mobilizaci. Válka na Ukrajině trvá dlouho, cílů nebylo dosaženo, Západ odhodil masku a je připraven rozčtvrtit a zotročit jejich vlast, proto každý muž musí být připraven nastoupit do kasáren a pak rovnou do zákopů. Také hovořil o marnosti veškerého úsilí „srazit Rusko na kolena“, a hlavně o tom, že „v případě nutnosti“ vydá příkaz k jadernému útoku.

Došlo na jaderné vydírání? Přesně tak. V putinovské podobě.

V podstatě jde o vyhlášení války celému tomu světu, který Putin neurčitě nazval „kolektivním Západem“. Co si pamatuji, něco takového tu ještě nebylo – byly tu mlhavé výhrůžky a narážky, jejichž smysl se snažili postřehnout politici a diplomaté. Nyní to bylo řečeno jasně, existují dvě teze: „Západ nás chce zničit“ a „jsme připraveni rozpoutat apokalypsu“. Tak prohlásil „urbi et orbi“ současný prezident Ruska dne 21. září 2022.

Jedná se o historický okamžik. Doufám, že světová média tuto zprávu předala svému publiku přesně v podobě, jak jsem ji zmínil.

