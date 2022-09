Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozornilo dopisem vedení NHL, aby ruští hokejisté z týmů San Jose a Nashvillu necestovali k zahájení sezony do Prahy. NHL se bude v O2 areně hrát v pátek 7. října a o den později. Proti působení Rusů v Česku i na půdě Evropské unie, ale i Čechů v Rusku se kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině delší dobu vymezuje bývalý brankář Dominik Hašek, olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

„Ministerstvo odeslalo dopis vedení NHL, ve kterém upozornilo, že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území,“ citovaly servery iDNES.cz a iSport.cz prohlášení, které médiím poskytl náměstek ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek.

„Zároveň jsme poukázali na právě probíhající jednání k zákazu vstupu pro občany Ruské federace, kteří disponují platnými vízy vydanými dříve. Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast ruských sportovců na sportovních soutěžích v EU, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise,“ doplnil Smolek.

Ministerstvo zahraničí se snaží, aby pak těsně před akcí nevznikly problémy se vstupem ruských hráčů. Nashville se před příletem do Prahy představí v pondělí 3. října v přípravě v Bernu proti tamnímu SC a San Jose o den později v Berlíně proti Eisbären. Oficiální akci mají kluby v pražské O2 areně naplánovanou už na čtvrtek 6. října, kdy se koná pro fanoušky otevřený trénink.

„Vedení NHL jsme v dopisu upozornili na aktuální dění. Chceme předejít sporům, které by mohly vzniknout, pokud by sem oba týmy ruské hráče poslaly,“ uvedla pro iDNES.cz zástupkyně tiskové mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Mariana Wernerová.

Zástupce komisionáře NHL Garyho Bettmana Bill Daly pro agenturu AP uvedl, že nemá „žádné obavy“, že by někteří hráči nemohli cestovat do Prahy nebo nastoupit k utkání. Daly ani MZV neuvedli, zda vedení NHL na dopis odpovědělo.

Generální manažer San Jose Mike Grier zaujal jasný postoj. „Jsme tým, takže když řeknou, že někteří nemůžou jet, tak buď pojedeme všichni, nebo nikdo,“ řekl pro AP. „Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni,“ dodal.

NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nijak účast ruských hokejistů v lize neomezila. Pouze nesměl v létě zavítat do Ruska ani Běloruska při svém turné za letošními vítězi z Colorada Stanleyův pohár. V týmu Avalanche byl jediným Rusem útočník Valerij Ničuškin.

„Minulý týden Ministerstvo zahraničních věcí ČR odeslalo oficiální dopis vedení NHL (Garymu Bettmanovi a Billu Dalymu), že není v zájmu ČR, aby ruští hráči vstoupili na naše území a odehráli zde 7. a 8. října zápasy. Ano, nechceme zde reklamu na ruskou agresi. Chráníme naše a našich spojenců životy v první řadě,“ napsal v úterý na svůj twitterový účet Hašek, který v NHL hrál za Chicago, Buffalo, Detroit a Ottawu. Sám na zamezení účasti ruských hráčů v říjnu v Praze na ministerstvo apeloval.

V kádru San Jose jsou z ruských hokejistů pod smlouvou útočníci Alexandr Barabanov, Jevgenij Svečnikov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov a obránci Artěmij Kňazev a Nikolaj Knyžov, který je aktuálně na marodce. V Nashvillu jsou to brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

NHL do Evropy zavítá po tříleté pauze, a to nejen do Prahy, ale také do Tampere. Tam se duely Colorada s Columbusem budou hrát až 4. a 5. listopadu. Podle agentury AP je postoj finské vlády k účasti ruských hokejistů zatím nejasný.