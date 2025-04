Ruský útočník Alexandr Ovečkin z Washingtonu dal 895. gól v NHL a překonal 31 let starý střelecký rekord kanadské hokejové legendy Wayna Gretzkého, který byl dlouho považován za nepřekonatelnou metu.

O zápis do historie se Ovečkin postaral ve 28. minutě zápasu na ledě New York Islanders, kdy snížil na 1:2. Utkání bylo poté přerušeno a devětatřicetiletý ruský kanonýr přijímal gratulace. Blahopřát mu přišel na ledovou plochu i Gretzky.

Překonání rekordu přišlo jen den poté, co Ovečkin v sobotu svým 893. a 894. gólem Gretzkého rekord vyrovnal. „Je to výjimečný moment. Je vždy potěšení být v této kategorii s takovými jmény,“ pronesl Ovečkin po vyrovnání rekordu. Devětatřicetiletý Ovečkin patří i k této sezoně k nejlepším střelcům NHL, jeho rekordní zásah byl zároveň 42. gólem aktuálního ročníku a v tabulce střelců mu patří třetí místo.

Hranici 40 branek v jednom ročníku překonal Ovečkin už počtrnácté v kariéře a vylepšil tím svůj rekord NHL. Je jediným hráčem historie soutěže, který po 35. narozeninách nasázel ve třech ročnících alespoň 40 gólů.

Gretzky už před dvěma lety odpovídal na dotazy, zda Ovečkin jeho rekord překoná, že je to jen otázkou času. „Pamatuju si, jak jsem mu zavolal, když překonal 800 gólů a poté několik zápasů neskóroval. Přiznal, že se cítí pod tlakem. To, co jiní prožívají u série dvaceti zápasů bez gólů, má on u čtyř. Říkal jsem mu, ať se uklidní, že se dostane na 900,“ prozradil kanadský velikán.