Víc než polovina všech lidí na planetě Zemi nejspíš bude v pondělí v televizi sledovat pohřeb britské královny Alžběty II. – dívat se podle odhadů mají víc než čtyři miliardy osob. Do miliardových čísel už ale počet těch, kteří se chtějí s nějakou výraznou osobností rozloučit, v minulosti vystoupal několikrát. Tady je přehled smutečních ceremonií, které se zapsaly do dějin. Nechybí ani jedna česká.

Muhammad Ali

Foto: Profimedia

Detaily svého pohřbu si nejslavnější boxer historie naplánoval sám několik let před smrtí. Na ceremonii v červnu roku 2016 v Louisville ve státě Kentucky nesli jeho rakev například herec Will Smith a bývalí boxeři Lennox Lewis a Mike Tyson. „Jestliže je měřítkem velikosti schopnost potěšit srdce každého člověka na planetě, pak byl opravdu tím největším,“ pronesl o Alim zpěvák Bob Dylan. V televizi se na pohřeb dívala zhruba miliarda lidí.

Princezna Diana

Foto: Shutterstock

Pohřeb bývalé manželky současného britského krále Karla III. měl všechny rysy tragédie, ale zároveň i hollywoodského trháku. Vláda se obávala, že Karla, tehdy ještě prince Charlese, napadne rozzuřený dav – Britové tehdy byli ohledně sporů v britské královské rodině jednoznačně na straně Diany, která nakonec v srpnu 1997 zahynula při autonehodě. Její zářijový pohřeb sledovaly v televizi až dvě a půl miliardy lidí. Vláda se úzkostlivě postarala o to, aby byl Charles neustále v blízkosti svých dvou nezletilých synů, princů Williama a Harryho. Jednak to bylo logické, jednak to mělo odradit případné útočníky. Nakonec k žádnému incidentu nedošlo a Britové už Charlesovi dávno odpustili.

