Na Svatopetrském náměstí začal pohřeb papeže Františka, který zemřel v pondělí ve věku 88 let. Rakev s jeho pozůstatky vynesli z baziliky svatého Petra na Svatopetrské náměstí, kde se obřadu účastní desítky tisíc lidí, včetně desítek prezidentů, premiérů a monarchů.

Někteří, například francouzský prezident Emmanuel Macron s manželkou či španělský královský pár, vzdali papežovi hold pár minut před obřadem u jeho rakve uvnitř baziliky, uvedla italská televize Sky TG24. Mezi státníky na pohřbu je i americký prezident Donald Trump či jeho ukrajinský protějškem Volodymyr Zelenskyj. Před pohřbem se krátce setkali.

Atmosféra na začátku pohřbu papeže Františka ve Vatikánu byla velmi tichá, přerušoval ji jen hluk vrtulníku na náměstí a několik potlesků věřících. Nad hlavami věřících nejsou podle zpravodaje ČTK z místa vidět téměř žádné vlajky ani transparenty. Organizátoři před začátkem obřadu nabádali věřící, aby vlajkami nemávali. Z ochozu u baziliky svatého Petra vyhrazeného pro novináře se náměstí jeví zaplněné a dav věřících pokračuje do Via della Conciliazione.

Pohřeb papeže Františka Další 3

fotografie

Podle policie je na samotném náměstí asi 50 tisíc lidí, další zhruba 100 tisíc je v okolních ulicích. Obřad sledují na velkoplošných obrazovkách.

Pořadatelé a bezpečnostní služba začali kolem šesté ráno pouštět věřící po ulici Via della Conciliazione směrem k náměstí svatého Petra. Někteří lidé chtěli u Vatikánu přespat, aby si zaručili místo v předních řadách. To však nebylo z bezpečnostních důvodů možné. „Být na pohřbu s rodinou je to nejkrásnější, co jsme mohli udělat. Rádi bychom ho viděli osobně, ale díky Bohu jsme tu aspoň teď," řekla AFP jednačtyřicetiletá Peruánka Gabriela Lazová, která s dětmi dnes strávila noc v autě, aby se dostala na smuteční obřad.

Z České republiky se zúčastní vládní delegace vedená premiérem Petrem Fialou. S papežem se rozloučí také skupiny poutníků z Česka, které původně přijely kvůli tzv. jubileu teenagerů.

Dřevěná rakev s tělem papeže byla do pátku tři dny vystavena v bazilice svatého Petra, kam se s hlavou katolické církve přišlo rozloučit čtrvt milionu lidí. V pátek večer ji ceremoniálně uzavřeli.

Dnešní obřad začal mší, kterou vede kardinál Giovanni Battista Re a která má trvat zhruba hodinu a půl. Podle španělské televize TVE se jí účastní na 220 kardinálů a 750 biskupů a kněžích.

Po skončení obřadu na Svatopetrském náměstí bude následovat pohřební průvod, který poveze rakev s tělem papeže po zhruba šestikilometrové trase od Svatopetrské baziliky k bazilice Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore), kde bude papež podle svého přání pohřben.