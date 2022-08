Jména mých známých byla v textu z důvodu jejich bezpečnosti změněna

Po zprávě, že jeden můj známý je v domácím vězení, jsem se o sebe začala víc bát a rozhodla se, že se doma zbavím všeho „podezřelého“. Zatímco jsem panikařila, došlo k explozi auta Darji Duginové a proběhl také Den nezávislosti Ukrajiny.

Na úvod vám povím, jak jsem se v tom zacyklila. Kdo ví, co by se vyšetřovateli mohlo zdát podezřelé? Výstřižky ze zahraničních novin? Památeční letenky nebo lístky do divadla z nějakého evropského města? V záchvatu paniky jsem všechno sebrala a odnesla do popelnice. Když jsem od ní poodešla na 100 metrů, uvědomila jsem si, že je mi těch věcí strašně líto. Možná je budu chtít ukázat svým dětem nebo si dopřát nostalgické vzpomínky, až mi bude 40 let? Bůhví, jestli se ještě někdy podívám do Evropy. Estonsko už zakázalo vstup Rusům, kdo bude další?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.