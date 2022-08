Skončilo období blahobytu a bezstarostnosti, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron členům své vlády. Svět podle něj zažívá zásadní zvraty jako válku na Ukrajině nebo vlnu veder a požárů. Macronův projev k ministrům, které vyzval k jednotě, byl výjimečně živě přenášen.

„To, co zažíváme, je spíše velký otřes a velký převrat,“ uvedl Macron. „Již několik let zažíváme konec něčeho, co by se mohlo zdát jako hojnost. Konec hojnosti produktů a technologií, o kterých jsme se domnívali, že je budeme mít kdykoliv k dispozici,“ dodal prezident. Zmínil také nedostatek materiálů a vody a nutnost začít jednat. V souvislosti s nedávnými lesními požáry poděkoval hasičům.

Macron se také poprvé vyjádřil ke kauze, která od pátku zaměstnává ministra spravedlnosti Érica Duponda-Morettiho. V červenci se ve věznici ve Fresnes konala soutěž inspirovaná televizním pořadem, zúčastnili se jí vězni a dozorci a mládež z tohoto pařížského předměstí. Na veřejnost se teď dostávají stále další podrobnosti o zábavním charitativním odpoledni, které pořádala jedna nezisková organizace. Francouze mohly zveřejněné záběry šokovat, řekl Macron a zdůraznil, že „trest má svůj smysl,“ cituje prezidenta BFM TV.