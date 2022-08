Ukrajina potvrdila, že obdržela peníze za tranzit ruské ropy ropovodem Družba. Podle agentury RIA to v pátek oznámila ruská státní společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku. Znamená to, že obnovení dodávek ropy jižní větví ropovodu do České republiky už nestojí nic v cestě.

Transněfť v úterý uvedla, že dodávky ropy do České republiky, Maďarska a na Slovensko byly od 4. srpna zastaveny, protože kvůli západním sankcím nebylo možné Ukrajině poslat peníze za tranzit ropy na srpen. Ukrajina proto tranzit zastavila.

Ruský podnik už dopoledne oznámil, že platba za tranzit ruské ropy do České republiky dorazila do banky příjemce. Čekalo se ještě, až platbu potvrdí Ukrajina. Podle informací agentury Reuters se jedna z evropských bank rozhodla platbu za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu zpracovat. Odstranila tak příčinu přerušení dodávek ropovodem Družba do střední Evropy.

„Podle našich informací banka přehodnotila původně zablokovanou platbu mezi tranzitními společnostmi za tranzitní poplatek a nakonec ji akceptovala," citoval Reuters mluvčího slovenské rafinerie Slovnaft Antona Molnára. Podle agenturního zdroje platbu odblokovala nizozemská banka ING. Dodávky do České republiky by se měly obnovit dnes nebo v sobotu.

Přeprava ropy jižní větví Družby se 4. srpna přerušila kvůli problémům s úhradou poplatků za tranzit ropy přes Ukrajinu. Rusko sice peníze za tranzit odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět. Dodávky na Slovensko a do Maďarska se obnovily už v uplynulých dnech, protože poplatky za Rusko uhradil Slovnaft a jeho maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.

Předseda představenstva české společnosti Mero Jaroslav Pantůček už ve čtvrtek v České televizi řekl, že dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by mohly být obnoveny v pátek nebo v sobotu. Mero je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba.

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík na středeční tiskové konferenci v Bratislavě řekl, že vinu za situaci nenese ani Rusko, ani Ukrajina. Problém podle něj nastal při zpracování platby v jedné bance v západní Evropě, a to kvůli protiruským sankcím zavedeným po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.