Česko bude moci do 5. prosince příštího roku nakupovat produkty z ruské ropy dovezené do Evropské unie ropovodem Družba. Vyplývá to z výjimky, kterou si Praha vyjednala v rámci šestého balíku protiruských sankcí, jenž začal platit dnes odpoledne. Česko si bude moci zajistit dostatek nafty či benzínu z rafinerií na Slovensku či v Německu. Objem takto dovezených paliv by podle textu výjimky neměl překročit hodnoty z posledních pěti let.

