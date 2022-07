Slovo „nevera“ v chorvatštině znamená „bouřka“. Ale ne tak ledajaká. Je to nečekaná bouře, kdy se rychle zatáhne obloha a kdy klid přeruší silný vítr, burácení hromů a blesků. A právě toto slovo si jako jméno pro svůj sportovní elektromobil vybral jeden z nejsledovanějších chorvatských byznysmenů a self-made man Mate Rimac. Jeho Nevera se právě dnes během slavnostní ceremonie „přežene“ přes nově otevřený Pelješacký most.

Jak popisuje chorvatský deník Jutarnji list, tak organizátoři celou show, na kterou dorazí chorvatské i evropské politické špičky, pečlivě připravili. Sportovní vůz Nevera vyjede během oslav z jednoho konce mostu. Z druhé strany proti němu vyrazí vůz populárního chorvatského automobilového závodníka Nika Puliče. A obě auta projedou slavnostním ohňostrojem. Ukončí tak slavnosti, které mají trvat celý den.

Kdo je „evropský Elon Musk“?

Automobilka Rimac nese příjmení Mateho Rimace, kterému se někdy přezdívá „evropský Elon Musk“.

S mužem, který stojí za rozvojem Tesly, mají mnoho společného. Oba jsou ve svých oborech respektovaní a sází na inovace. Rimac se také netají tím, že patří mezi obdivovatele vynálezce a konstruktéra Nikoly Tesly, po kterém Musk zase pojmenoval svou automobilku. A nakonec oba své automobilky vybudovali v místech, kde tento průmysl nemá hlubokou tradici, tedy v Kalifornii a v Chorvatsku.

Rimac pochází z města Livno, které leží v Bosně a Hercegovině asi hodinu a půl jízdy od Splitu. Když v 90. letech vypukla válka, jeho rodina utekla do Německa. Své dětství tak prožil ve Frankfurtu, kde trávil hodiny sledováním pořadů o autech.

Když mu bylo 14 let, tak se jeho rodina přestěhovala do městečka Samobor, které leží kousek od Záhřebu. Tehdy se kvůli svému silnému bosenskému akcentu stal terčem výsměchu a šikany. „Nechci si stěžovat, ale byly to těžké časy,“ svěřil se před několika lety pro deník Financial Times.

Jako středoškolák trávil hodiny v otcově garáži a účastnil se řady soutěží v inovacích a elektronice. Sám třeba vytvořil elektronickou rukavici, která nahrazovala klávesnici a myš. Když mu bylo 18 let, tak si koupil své první BMW. „Bylo ale úplně zrezivělé,“ dodal k tomu. Splnil si tak svůj sen a konečně se stal automobilovým závodníkem. Jeho radost ale trvala jen chvíli, protože starému vozidlu explodoval motor.

Rimac se ale nevzdal. Koupil si baterii v Číně a postupně se mu podařilo staré BMW přestavět na elektrické auto.

Tehdy se seznámil také s výrobcem dronů Igorem Pondracem, který pracoval pro chorvatskou armádu. Společně se „přestěhovali“ do garáže Pondracova otce a začali vyvíjet první návrhy. Na to, že pozdě večer dělají hluk, si tehdy dokonce stěžovali sousedé.

Později se k nim přidal designér Adriano Mudri, který měl zkušenosti z General Motors.

Nakonec jim tak trochu pomohla náhoda, popisuje list Financial Times. Rimac dokázal zaujmout zástupce královské rodiny z Abú Dhabí. Toho nalákal Rimacův inovativní postoj, a proto chtěl vidět jeho dosavadní práci. Rimac pro něj připravil všechny podklady a zástupce se mu brzy ozval se svou nabídkou.

„Když se vrátil do Abú Dhabí, tak mi zavolal a řekl, že královská rodina chce dvě auta. A já na to: Skvělé, ale žádné nemáme, nemáme ani firmu,“ popsal svou reakci Rimac. Arabové mu hned nabídli investici. A díky ní se Rimac mohl naplno vrhnout do automobilového průmyslu.

V srpnu 2011 si Rimac Automobili odbyl svou premiéru na Frankfurtském autosalonu. Jen pár dnů na to ale jeho podnik málem padl. Arabové totiž požadovali, aby svou firmu přestěhoval právě k nim. Slíbili, že pokud tak učiní, tak do firmy vloží dalších 4,5 milionu eur.

Rimac ale odmítl. Nakonec mu nejhorší chvíle pomohla překonat chorvatská banka, která mu poskytla úvěr. Sám byznysmen se nechal slyšet, že firma musela o přežití bojovat hned několikrát.

Rimacovi se mezitím podařilo vybudovat jednu z nejsledovanějších automobilek na světě.

Nedávno firma od investorů, mezi které se řadí třeba americká banka Goldman Sachs, německá značka Porsche nebo japonská banka SoftBank, která se specializuje na technologický sektor, získala půl miliardy eur (zhruba 12,4 miliardy korun). Finance chorvatská automobilka využije na to, aby urychlila svůj přerod z menšího výrobce dražších sportovních aut na producenta součástek pro špičkové elektrické a hybridní vozy, které vyrábí jiné automobilky. Mezi klienty zvučné značky, jako jsou Ferrari, Jaguar, Hyundai nebo Mercedes-Benz.

Pod skupinu Rimac patří také společný podnik Bugatti-Rimac, který vyrábí elektrické sportovní vozy Nevera a Bugatti Chiron. Ze 45 procent jej vlastní německé Porsche, které spadá pod Volkswagen, zbytek připadá právě na Rimac.