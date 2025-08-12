Frantovky u moře, napadne mě během pár chvil strávených v chorvatské Opatiji. A nejsem daleko od pravdy. Se západočeskými lázeňskými městy má zhruba dvanáctitisícové letovisko na pobřeží Jadranu společného víc než jen atmosféru.
V druhé polovině 19. století byla Opatija druhým největším lázeňským resortem v tehdejší rakouské, respektive rakousko-uherské monarchii – hned po Karlových Varech. Zatímco Vary proslavily jejich léčivé prameny, v případě Opatije šlo o klimatické lázně.
Podobně jako Karlovy Vary je Opatija také festivalovým městem. Na rozdíl od dějiště největšího českého filmového festivalu ale ožívá ne jedním, nýbrž mnoha nejrůznějšími festivaly v průběhu celého roku. Od karnevalu na jeho začátku přes „měsíc lásky“ únor po festival čokolády v listopadu, vyhlášený je i místní advent.
Oslavou všeho retra od 20. až do 90. let je pak červnový festival RetrOpatija. Během tří dnů zní městem country, disco, rock, swing… Někdy tak nahlas, až se místní staré hotely otřásají v základech. Na více než 40 místech vystupuje přes 150 účinkujících – 23 kapel a 15 DJů. Kulisu k podvečernímu koupání v moři vytváří Space Oddity Davida Bowieho, z pódia v jednom z parků je slyšet ústřední melodii k filmu Pretty Woman. A hitem noční karaoke party v přístavu je chytlavý song Hajde Da Ludujemo, se kterým Chorvatka Tajči reprezentovala Jugoslávii na Eurovizi v roce 1990. Součástí programu je i řada venkovních tanečních vystoupení.
Kromě milovníků hudby si na své nicméně přijdou i fanoušci starých aut. V poslední den festivalu se hlavní ulice mění v pěší zónu, kterou lemují veterány – elegantní Ford Mustang tu sousedí například se zástupem roztomilých fiatků. Pokud to jejich majitelé výslovně nezakazují, je možné do oldtimerů i nastupovat, čehož využívají nejen děti. Všudypřítomnou hudbu pak čas od času přehluší jakási soutěž o nejhlasitější motor.
U stánků s retro oblečením a s doplňky od lokálních tvůrců si návštěvníci, nebo spíš návštěvnice uvědomí, co všechno už je retro, aniž by to přitom zmizelo ze současných šatníků – skládané tylové sukně, šaty s flitry, nesmrtelné puntíky… A v improvizovaných kosmetických a kadeřnických salonech si mohou nechat udělat retro make-up včetně rudých rtů nebo protažených očních linek a účes – třeba s vlnou takzvaně „na Elvise“, jehož desky nechybí v pouličních vetešnictvích.
Davy lidí – na festival se jich každoročně sjíždí desítky tisíc – stylizovaných například v duchu „Velkého Gatsbyho“ a elegantních 20. let, květinových dětí let šedesátých nebo disco sedmdesátek pak zamíří na velkou diskotéku v amfiteátru v centru města, která festival
uzavírá.
Chorvatská Opatija a 17. ročník festivalu RetrOpatija
Stejně jako ve zmiňovaných Karlových Varech i Františkových Lázních stojí také v Opatiji hotel Imperial. Byl otevřený v roce 1885 a původně pojmenovaný po princezně Stefanii, manželce korunního prince Rudolfa. Ta se tu dozvěděla i o Rudolfově smrti, sebevraždě v Mayerlingu. Secesní hotel celkem dvakrát navštívil také otec korunního prince, císař František Josef I. Nebo například irský spisovatel James Joyce.
Vedle něj čerpal v Opatiji inspiraci třeba ruský dramatik Anton Pavlovič Čechov. Jeho busty si dnes lze všimnout poblíž hotelu Kvarner, který je ještě o rok starší než Imperial, a je tak vůbec prvním opravdu turistickým hotelem na východě Jadranu. Při pohledu na symbol Opatije – sochu Dívky s rackem stojící nedaleko hlavní městské pláže – by se chtělo říct, že se tu snad Čechov inspiroval i pro jednu ze svých nejznámějších her, titul Racek. Časová souslednost zde ale nevychází – socha je výrazně mladší. Do roku 1956 stála na jejím místě socha panny Marie, připomínající smutný příběh ztroskotané lodi. I ta ale později skončila kvůli nepříznivému počasí na dně moře. A komunisté, kteří byli tehdy u moci, se rozhodli ji nezachraňovat a nahradit ji sekulárním motivem. Dnes stojí restaurovaná panna Marie v městském parku. V Opatiji tak žijí všechny důležité historické epochy, kterými město prošlo. Oblíbená retro oslava to jen podtrhuje.
Kalendář dalších festivalů v Opatiji
Festival čokolády – 7. až 9. listopadu 2025
Advent – 28. listopadu 2025 až 6. ledna 2026
RetrOpatija – 25. až 27. června 2026
