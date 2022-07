Den sto třicátý třetí, 6. července.

„Co myslíš, zdá se mi to, nebo se opravdu kyjevské ženy změnily?“ Ptám se svého známého, kulturologa, se kterým diskutujeme o změnách v ukrajinském malířství a designu. On totiž dokáže vidět hodně změn i v každodenní masové kultuře, kterých si málokdo všimne.

A tak je to i teď: „Ano. V létě se to projevilo. Přestaly nosit podprsenky.“

Podíval jsem se pozorněji. Na kolemjdoucí – měl skutečně pravdu. To, co mi připadalo jako nejasný dojem, dostalo teď vysvětlení. Nakolik jsem mohl posoudit, ne více než třetina kolemjdoucích žen měla podprsenku, respektive u dvou třetin z nich jsem s jistotou viděl absenci podprsenek.

„Máš pro to nějaké vysvětlení?“ ptám se. „Zatím jen konstatování. Loni v létě to byl rostoucí trend, letos v létě je to mainstream. Podprsenky jsou zbytečné, nemoderní a obecně jaksi zastaralé. Zvlášť když je venku přes 30 stupňů.“

