Britský ministr zdravotnictví Sajid Javid a ministr financí Rishi Sunak dnes na twitteru oznámili, že rezignují na své vládní posty. Uvedli, že nechtějí pokračovat ve vládě premiéra Borise Johnsona, kterou v posledních měsících zmítalo několik skandálů. Javid k rezignaci uvedl, že už nemůže s čistým svědomím pokračovat. O chvíli později oznámil odchod z vlády i Sunak. Premiér Johnson v dopise oběma ministrům následně uvedl, že je mu líto, že odstupují. Novým ministrem zdravotnictví byl jmenován Steve Barclay, ministrem financí se stal Nadhim Zahawi.

„Veřejnost právem očekává, že vláda bude vykonávána řádně, kompetentně a seriózně. Uznávám, že toto může být moje poslední ministerská práce, ale věřím, že za tyto standardy stojí za to bojovat, a proto rezignuji,“ uvedl v prohlášení Sunak. Podle agentury Reuters se ministr financí údajně s Johnsonem v soukromí střetl kvůli státním výdajům.

„Možná jsme (Konzervativní strana) nebyli vždy populární, ale byli jsme kompetentní jednat v národním zájmu. Bohužel za současných okolností veřejnost dochází k závěru, že nyní nejsme ani jedno, ani druhé,“ uvedl v rezignačním dopise Javid.

„Hlasování o důvěře, které se konalo minulý měsíc, ukázalo, že velká část našich kolegů s tím souhlasí. S lítostí však musím konstatovat, že je mi jasné, že se tato situace pod vaším vedením nezmění, a proto jste ztratil i mou důvěru,“ dodal. Zhruba hodinu a půl po Javidově prohlášení oznámil rezignaci i jeden z místopředsedů Konzervativní strany Bim Afolami.

Rezignace dvou z nejvýše postavených ministrů by mohla znamenat Johnsonův konec ve vládě, napsala agentura AP. Johnsonovou autoritou už minulý měsíc otřáslo hlasování o nedůvěře, které premiér sice ustál, ale 41 procent konzervativců hlasovalo pro jeho odvolání z funkce.

„Premiér by měl udělat to, co měl udělat už před nějakou dobou, a sice rezignovat,“ citovala BBC konzervativního poslance Andrewa Bridgena. „Jestliže tak neučiní, strana by ho k tomu měla donutit,“ dodal.

Johnson momentálně čelí obvinění, že na vládní post náměstka hlavního whipa dosadil někdejšího konzervativce Christophera Pinchera, který v té době čelil obvinění ze sexuálního napadení. Whip je vybraným poslancem, který dohlíží na to, aby příslušníci jeho strany hlasovali podle stranických zájmů.

Johnson nejprve tvrdil, že o vyšetřování Pinchera nic nevěděl. Downing Street ale později uvedla, že na případ zapomněl. Ze lži ho však usvědčil vysoce postavený diplomat Simon McDonald, podle kterého premiér o vyšetřování věděl. Sunak a Javid své rezignace na twitteru oznámili právě ve chvíli, kdy se Johnson za svá pochybení omlouval. „Při zpětném pohledu to byla špatná věc. Omlouvám se všem, které to zasáhlo,“ uvedl Johnson. Prý si neuvědomil, že Pincher na tuto vlivnou pozici není vhodný.

Pincher, který v současné době čelí další oficiální stížnosti, že sexuálně napadl dva muže, které zřejmě v opilosti osahával ve stranickém klubu v centru Londýna, už na funkci rezignoval. Z poslaneckého klubu jej následně vyloučila i Konzervativní strana.

Krizi důvěry ve vlastní straně čelí Johnson ale už od chvíle, co se od listopadu minulého roku potýká se skandálem známým jako Partygate. Ten vyvolaly zprávy o večírcích a setkáních v premiérově sídle v Downing Street v době, kdy byla Británie v přísném koronavirovém lockdownu.

Imunitní výbor britského parlamentu minulý týden zahájil vyšetřování, zda Johnson lhal parlamentu, když loni v prosinci tvrdil, že jeho kancelář neporušila žádná koronavirová opatření. Johnsona, Sunaka a řadu dalších konzervativců za účast už pokutovala britská policie.

Lídr liberálních demokratů Ed Davey a šéf opoziční Labouristické strany Keir Starmer dnes vyzvali Johnsona k rezignaci. „Už jste naši skvělou zemi diskreditoval dost dlouho,“ napsal Davey na twitteru. Podle Starmera je jasné, že se konzervativní vláda rozpadá. „Po všech těch špinavostech, skandálech a selháních je jasné, že se tato vláda nyní hroutí,“ uvedl Starmer v prohlášení.

„Skončil,“ řekl agentuře Reuters pod podmínkou zachování anonymity jeden z dříve loajálních konzervativních poslanců. „Neměl by tu agonii prodlužovat. Je to neuctivé vůči jeho kolegům, straně i zemi,“ uvedl. „Je konec. Divil bych se, kdyby teď vydržel až do léta,“ dodal další zdroj.

Podle médií má Johnson ale stále podporu jiných vysoce postavených ministrů, včetně ministra obrany Bena Wallace a šéfky diplomacie Liz Trussové. Ta dnes uvedla, že za ním stoprocentně stojí.