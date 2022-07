Sesuv části ledovce na hoře Marmolada v italských Dolomitech, při kterém zahynulo nejméně sedm lidí, se nedal předvídat. Kvůli změnám klimatických podmínek je pravděpodobné, že se takové události budou v Alpách dít častěji, shodují se odborníci. Alpské ledovce ležící pod hranicí 3500 metrů nad mořem velice trpí vyššími teplotami a také menší sněhovou pokrývkou. V budoucnu by se ale problémy mohly dotknout i ledovců ve vyšších polohách, například Mont Blanku, uvedla agentura AFP.

„Bylo nemožné předpovědět, kdy se ten blok ledu uvolní,“ řekl italské televizi RAI expert na ledovce z tridentského muzea přírodních věd MUSE Christian Casarotto. Podle něj nelze využít pro předvídání podobných událostí ani systémy, které monitorují lavinové nebezpečí.

Co zatím víme o neštěstí Jedna z obětí nedělního sesuvu ledovce v italských Alpách je podle deníku Il Messaggero a agentury AGI Češka. Mrtvých je zatím sedm, identifikovat se podařilo čtyři, z toho tři jsou Italové. Podle šéfa Tridentské provincie jsou tři ze 14 stále hledaných osob Češi. Pracovníci českého generálního konzulátu v Miláně se snaží od místních úřadů získat bližší informace. „Oficiální informace od italských úřadů zatím nemáme. Situace na místě není příliš přehledná, záchranná operace tam ještě pokračuje,“ řekla ráno Mariana Wernerová z odboru komunikace Černínského paláce.

„Kvůli klimatickým změnám nejsou ledovce, a to hlavně ty pod výškou 3500 metrů nad mořem, v rovnováze,“ řekl deníku Corriere della Sera další odborník na ledovce z italské národní vědecké rady (CNR) Renato Colucci. Marmoladu, která dosahuje výšky 3343 metrů nad mořem, podle něj negativně ovlivnily vysoké teploty v horách, které trvají od května a vyvrcholily na severu Itálie o víkendu. „V zimě navíc málo sněžilo, takže tam nebyla ani ochrana, kterou v létě sněhová pokrývka poskytuje ledovcům,“ uvedl Colucci.

Odborníci se domnívají, že k sesuvu přispělo ledovcové tříštění, díky kterému v kdysi pevném ledovci vznikly velké pukliny. Kvůli vysokým teplotám zřejmě odtálo velké množství vody, která tekla mezi podložím hory a ledovcem, jehož část se uvolnila. Tento pohyb vody mohl podle Tridentské alpinistické společnosti (Sat) přispět ke zřícení.

Kolaps ledovce na hoře Marmolada Dalších 7

fotografií

Francouzský odborník Bernard Francou tvrdí, že nebezpečí sesuvu se v příštích letech může týkat i alpských ledovců v polohách nad 3500 metrů nad mořem, a to včetně Mont Blanku. „Riziko tohoto druhu nehody bude ve výškách čím dál častější,“ řekl agentuře AFP Francou. Podle něj se tak letní turistika na alpských ledovcích stává čím dál obtížnější a vyžaduje si od turistů a horolezců vyšší opatrnost i zkušenost.

Podle odborníků Marmolada patří k ledovcům, kteří v Alpách nejvíce pociťují změny klimatických podmínek. „Kdyby to byl pacient, tak bych řekl, že je jeho stav velmi vážný,“ uvedl Colucci. Poukazuje při tom na několik let starý výzkum, podle kterého ledovec v letech 2004 až 2015 ztratil až 30 procent svého objemu. „Tehdy jsme došli k závěru, že zhruba do roku 2050 ledovec zmizí,“ uvedl badatel, podle kterého se tak kvůli zhoršujícím se podmínkám může stát i o deset let dříve.