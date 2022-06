Pokud budou dodávky ruského plynu i nadále tak nízké jako nyní, hrozí Německu nedostatek této suroviny, řekl v pátek v rozhovoru s časopisem Der Spiegel německý ministr hospodářství Robert Habeck. V případě takové situace by v zimě muselo dojít k pozastavení některých průmyslových odvětví, dodal.

„Podniky by musely zastavit výrobu, propustit zaměstnance, zhroutily by se dodavatelské řetězce. Lidé by se zadlužili, aby mohli zaplatit účty za topení. Zchudli by,“ řekl Habeck. Jde podle něj o součást strategie ruského prezidenta Vladimira Putina, jak rozdělit zemi. Vylíčená situace je „nejlepší živnou půdou pro populismus, který má naši liberální demokracii podkopat zevnitř,“ dodal Habeck a zdůraznil, že Putinovy plány nesmí vyjít.

Ministr hospodářství zmínil podle Der Spiegel další úlevy pro podniky a lidi postižené nedostatkem plynu. Varoval však, že nebude možné utlumit veškeré dopady nedostatku suroviny.

Daňové úlevy plánuje poskytnout energeticky náročnému průmyslu v příštích dvou letech ministr financí Christian Lindner, napsal list Süddeutsche Zeitung s odvoláním na dokument ministerstva. Podpora by v letech 2023 a 2024 činila podle deníku přibližně 2,9 miliardy eur (71,8 miliardy korun).

Němečtí spotřebitelé by se mohli dočkat zdvojnásobení nebo ztrojnásobení svých nákladů na energie, které jsou již nyní v některých případech o 30 až 80 procent vyšší kvůli nárůstu cen z loňského podzimu, řekl dnes v rozhovoru s televizní stanicí ARD Klaus Müller, šéf německého regulátora síťových služeb Bundesnetzagentur.

Regulátor podle Müllera zvažoval různé scénáře a většina z nich „není pěkná a znamená buď příliš málo plynu na konci zimy, nebo velmi obtížnou situaci už na podzim nebo v zimě“.

Německá vláda vyhlásila ve čtvrtek kvůli problémům s dodávkami plynu z Ruska stav výstrahy, což je druhý ze tří varovných stupňů krizového plánu pro dodávky plynu. Ten nastupuje, když vláda vidí vysoké riziko dlouhodobého nedostatku dodávek plynu.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom minulý týden výrazně omezila dodávky plynovodem Nord Stream 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Gazprom opatření zdůvodňuje zpožděním při opravě kompresorových turbín německé společnosti Siemens Energy z Kanady. Německý ministr hospodářství Robert Habeck však omezení dodávek označil za politicky motivovaný krok, kterým se Rusko podle něj snaží vyvolat nejistotu a zvýšit ceny plynu.