Ruský prezident Vladimir Putin ve středu podle agentury Interfax podepsal dekret, kterým se stanoví dočasné postupy ohledně obsluhy zahraničního dluhu. Učinil tak v čase, kdy zemi vystavené západním sankcím za její vojenskou invazi na Ukrajinu hrozí, že své dluhy nebude schopna splácet. Stalo by se tak poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety.

Putin podle Interfaxu nařídil vládě, aby do deseti dnů vybrala banky, které budou zpracovávat platby za eurobondy podle nového schématu. Ministr financí Anton Siluanov již dříve uvedl, že do něj budou zapojené banky, které si zachovají schopnost pracovat s cizí měnou.

„Závazky z eurobondů Ruské federace budou považovány za řádně splněné, pokud budou vyrovnány v rublech ve výši ekvivalentní hodnotě závazků v cizí měně,“ stojí v dekretu. Směnný kurz bude podle něj vycházet z kurzu platného na ruském vnitřním měnovém trhu v den platby.

Prezident už podepsal podobný výnos na počátku března. Rusko tehdy rozšířilo seznam nikoliv přátelských zemí, kterým bude závazky splácet jen v rublech. Na seznamu byla do té doby jen Česká republika a Spojené státy, nově k nim přibyly všechny země Evropské unie, Ukrajina a dvě desítky dalších států, které po začátku ruské invaze na Ukrajinu zavedly proti Rusku sankce, nebo se k nim připojily.

Kreml uvádí, že není důvod pro to, aby Rusko své dluhy nesplácelo. Moskva tvrdí, že finanční prostředky má, problém s výplatou úroků držitelům dluhopisů podle ní představují pouze západní sankce. Viní také Západ, že se snaží přimět Rusko k umělému neplnění závazků.

Takzvaný default, tedy situace, kdy by Rusko přestalo být schopné dluh splácet, by podle Reuters mohl nastat koncem června. Rusko mělo 27. května zaplatit úroky z dluhopisů ve výši 71,25 milionu dolarů (1,66 miliardy Kč) a 26,5 milionu eur (655 miliard Kč). Rusko uvedlo, že převedlo hotovost do národního depozitáře pro vypořádání, ale sankce mu pravděpodobně zabránily v dalším postupu. Aby se předešlo selhání, musí peníze přistát na účtech držitelů dluhopisů ve 30denní dodatečné lhůtě po datu splatnosti.