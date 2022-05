První auta se projedou přes dlouho očekávaný Pelješacký most o trochu později, než se plánovalo. „Otevřeme ho na konci července společně s částí příjezdových cest,“ řekl v pátek 27. května chorvatský ministr pro dopravu a infrastrukturu Oleg Butković, který si jej přijel prohlédnout. Původně se měla klíčová spojnice otevřít ještě před začátkem hlavní turistické sezony.

Most pomůže Chorvatům i zahraničním turistům vyhnout se zhruba desetikilometrovému území Bosny a Hercegoviny, které odděluje nejjižnější cíp Chorvatska od zbytku země. Tím se lidé vyhnou i někdy dlouhému čekání na hranicích a snadněji se dostanou třeba do „perly Jadranu“ Dubrovníka.

Jak uvedl ministr Butković, most, který je už hotový, se otevře společně s celkem 20 kilometry přístupových cest. Na dalších deseti kilometrech stále ještě probíhají stavební práce. Dělníci by je měli dokončit do konce tohoto roku. Ministr označil celou stavbu za vůbec „nejdůležitější infrastrukturní projekt v Chorvatsku“.

