„Ruským představitelům se nedá věřit. Slova, která vyřknou, pro ně nejsou závazná. Putin už několikrát změnil pozici o 180 stupňů, a nikdo po něm nikdy nechtěl, aby to vysvětlil,” říká politický geograf Michael Romancov. „Vstup Finska a Švédska do Aliance je pro Rusko problém PR. Přímá hrozba to pro něj ale není. NATO nemá důvod, aby útočilo a Rusko to moc dobře ví,” dodává.