Vezli jsme hodně lidí z východní Ukrajiny, co žili ve sklepě a utíkali několik dní. Vezli jsme i matku s dvouměsíčním miminkem. Nezlobte se na mě, ale to je na poblití,” říká Vít Samek, který už dva měsíce spolu s kolegy pomáhá lidem zasaženým válkou a jezdí i přímo na Ukrajinu. „Pořád je to punk, nejsme Člověk v tísni, ale získali jsme kontakty a spolupracuje s námi hodně firem,” dodává.