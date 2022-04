Pokud by se Evropská unie dohodla v příštích týdnech uvalit embargo na dovoz ruské ropy, Česko to s největší pravděpodobností zvládne. První týdny by překlenulo díky zásobám ropy ve státních hmotných rezervách, v silách petrolejářů je ale i zajistit...

16. 4. 2022 ▪ 5 min čtení