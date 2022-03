Federální soudce v Los Angeles v pondělí vyjádřil názor, že Donald Trump se na konci svého prezidentského mandátu pravděpodobně snažil bránit Kongresu ve výkonu funkce a dopustil se tak těžkého zločinu. Stanovisko, o němž informují americká média, souvisí s událostmi z 6. ledna 2021, kdy vyvrcholila Trumpova neúspěšná snaha zneplatnit jeho porážku v prezidentských volbách. Verdikt, vydaný v souvislosti s vyšetřováním ze strany Kongresu, hovoří také o možné exprezidentově účasti na zločinném spiknutí.

Výroky o potenciálních Trumpových zločinech zahrnul soudce David Carter do příkazu adresovaného právníkovi Johnu Eastmanovi, který byl klíčovou postavou Trumpovy povolební kampaně. Ke konci jeho působení v Bílém domě se prezidentovi snažil radit, jak zabránit nástupu Joea Bidena do funkce hlavy státu. Soudce nyní Eastmanovi nařídil, aby předal zvláštnímu vyšetřovacímu výboru Sněmovny reprezentantů dokumenty, které kongresmani požadují.

„Tohle je ohromný verdikt,“ napsal na twitteru reportér webu Politico Kyle Cheney, který dohru 6. ledna u amerických soudů podrobně sleduje. „Mohlo by to být první soudní rozhodnutí v dějinách, které konstatuje, že úřadující prezident pravděpodobně spáchal trestné činy,“ dodal.

V příkazu se mimo jiné píše, že soud na základě důkazů hodnotí jako pravděpodobnější variantu, že „prezident Trump se pokusil nekalým způsobem zmařit společnou schůzi Kongresu 6. ledna 2021“. Obě komory Kongresu se toho dne sešly, aby udělaly tradiční ceremoniální tečku za listopadovými prezidentskými volbami. Trump, který svou porážku nikdy neuznal a volby dodnes lživě označuje za zmanipulované, ovšem mimo jiné naléhal na tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, aby formální schválení výsledku zablokoval.

„Nezákonnost tohoto plánu byla zjevná,“ uvedl soudce Carter. Zároveň označil za pravděpodobné, že Trump a Eastman se dopustili zločinného spiknutí s cílem mařit práci Kongresu a spáchat podvod proti Spojeným státům.

Trump před volební schůzí Kongresu kromě nátlaku na viceprezidenta a zákonodárce také pokračoval v burcování svých voličů nepodloženými tvrzeními o podvodech s hlasy, načež 6. ledna dav lidí vtrhl do sídla zákonodárného sboru a schůze musela být přerušena. Tyto události vyšetřuje i federální ministerstvo spravedlnosti, zatím ale nedalo najevo, zda se chystá stíhat i samotného Trumpa. Sněmovna může stíhání pouze doporučit, přičemž podle listu The New York Times by takový krok mohl zvýšit tlak na ministra spravedlnosti Merricka Garlanda.