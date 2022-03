Co to je přídělový systém, vědí Češi jen z doby válek. Stát v letech první a druhé světové války a krátce po nich lidem určoval, kolik potravin, oblečení nebo třeba mýdla si můžou koupit. A to proto, aby se v těžké době dostalo aspoň základní množství toho nejdůležitějšího zboží ke všem. Rusové dost možná přídělový systém zažijí opět, a to kvůli drtivému dopadu sankcí, které na ně řada zemí světa zavedla kvůli jejich invazi na Ukrajinu. Píše o tom Branko Milanović, srbsko-americký profesor ekonomie, považovaný za jednoho z nejvlivnějších globálních myslitelů. O jeho takzvaném slonovém grafu zobrazujícím vývoj společenské nerovnosti se učí studenti ekonomie na celém světě.

Už teď v ruských obchodech chybí například cukr. A Milanović očekává, že Rusko skutečně bude mít problémy zajistit dostatečné množství základního zboží. Prakticky jisté přitom je, že potraviny nebo oblečení výrazně zdraží – pro chudší vrstvy společnosti tak budou méně dostupné. „Zavedení přídělového systému pro veškeré nezbytné zboží by bylo rozumným krokem,“ hodnotí Milanović možnosti, jaké teď má ruská vláda.

