Ruská armáda obsadila areál Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny. Jde o největší jadernou elektrárnu v zemi, která vyrábí asi pětinu veškeré spotřeby elektřiny na Ukrajině. Zároveň je největší v Evropě.

Rusové na záporožskou elektrárnu v noci na pátek zaútočili a obsadili ji několik hodin poté, co v areálu kvůli ostřelování vypukl požár. Hořelo ve výcvikové budově, oheň pak podle sdělení Ukrajinského státního jaderného inspektorátu, což je obdoba tuzemského Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, uhasily jednotky ukrajinské státní záchranné služby. Informace o mrtvých a zraněných chybí, píše inspektorát.

V provozu je nyní jen jeden blok záporožské elektrárny z celkem šesti. Podle informace inspektorátu se čtyři bloky momentálně ochlazují a jeden je již v odstávce.

Personál pokračuje v práci na svých pracovištích, provozní personál monitoruje stav energetických bloků a zajišťuje jejich provoz v souladu s požadavky technologických postupů pro bezpečný provoz. Provádějí se také pochůzky za účelem zjištění škod.

Ředitel elektrárny televizi Ukrajina 24 řekl, že bezpečnost týkající se radiace je zajištěna.

„Zešíleli,“ reagovala na útok ruských agresorů na elektrárnu šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Podle ní jde o porušení ženevské konvence.

„Jsem šokován nesmyslným, nezodpovědným a nebezpečným útokem na Záporožskou jadernou elektrárnu. Únik radiace z elektrárny by mohl ohrozit celou Evropu,“ napsal na Twitteru ministr zahraničí Jan Lipavský. „Válečný zločinec, který se neštítí vůbec ničeho, bandita, co masakruje civilní obyvatelstvo, a zmrd, co nechal útočit cíleně na jadernou elektrárnu!!!“ uvedl také na Twitteru ministr práce a šéf lidovců Marian Jurečka. Ze strany celého světa podle něj musí přijít jasná reakce a přitvrzení.

Americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová podle Reuters uvedla, že v záporožské elektrárně nejsou žádné známky zvýšené radiace.

Experti zdůrazňují, že útok na jadernou elektrárnu je v historii bezprecedentní.

Graham Allison, expert na jadernou bezpečnost z Harvardovy univerzity, si myslí, že se Rusové zřejmě spíš pokoušejí „zastavit dodávky elektřiny do okolí“, než že by chtěli útočit přímo na elektrárnu. Uvedl to pro BBC.

První zprávy o útoku na elektrárnu zveřejnil jeden ze zaměstnanců, který na sociální síť Telegram napsal, že ji ruské síly ostřelují a „existuje reálné jaderné nebezpečí“. Zprávy o útoku pak kolem půl třetí ráno potvrdil ukrajinský ministr zahraničí, který uvedl, že ruská armáda ostřeluje Záporožskou jadernou elektrárnu ze všech stran a že vypukl požár. Poté vyzval k okamžitému příměří.

Záporožská jaderná elektrárna leží v jihovýchodní části Ukrajiny ve městě Enerhodar na břehu Kachovské přehrady na řece Dněpr. Nachází se asi 550 kilometrů jihovýchodně od Kyjeva.

Byla vybudovaná v letech 1984 až 1995. Je vůbec největší v Evropě a podle britského deníku Guardian devátá největší na světě. Má celkem šest reaktorů, každý z nich má výkon 950 megawattů, celkem tedy její výkon dosahuje 5700 megawattů, což vytváří dostatek elektřiny pro zhruba čtyři miliony domácností.

Běžně produkuje jednu pětinu celkové spotřeby elektřiny na Ukrajině a téměř polovinu elektřiny, která v této zemi připadá na jaderné elektrárny.

Ukrajina má v provozu celkem 15 reaktorů, které vyrábějí polovinu veškeré elektřiny v zemi. Podle jaderného experta Jiřího Marka mají téměř všechny ukrajinské bloky speciální ochranné obálky z oceli a betonu, stejně jako je tomu i v Temelíně. Budovy jsou koncipované tak, aby vydržely i pád letadla. „Nedávalo by ani smysl zaútočit na jadernou elektrárnu tak, aby z ní unikly radioaktivní látky,“ upozornil Marek. Zamořené území totiž nechtějí ani agresoři. Větší „užitek“ by měli právě z technického poškození zdroje a jeho vyřazení z provozu, což by Ukrajině způsobilo problémy se zásobováním energií.

Zvýšená radiace se na Ukrajině objevila v minulých dnech pouze v areálu Černobylu poté, co do něj vjela ruská těžká technika. Podle zprávy ukrajinského jaderného úřadu se tím narušila svrchní vrstva půdy v ochranné zóně kolem elektrárny o rozloze čtyř tisíc čtverečních kilometrů a rozvířilo se znečištění radioaktivními látkami v ovzduší. Úroveň radiace v oblasti se tak minulý čtvrtek zvýšila asi dvacetinásobně. Největší nárůst byl zaznamenán v blízkosti poškozeného reaktoru. Běžně tam člověk dostane dávku asi tři mikrosieverty každou hodinu, ve čtvrtek se tato dávka zvýšila na 65 mikrosievertů. Jak upozornil server BBC, i to je ale asi jen pětkrát více, než byste dostali při jednom transatlantickém letu.

Jak už bylo zmíněno výše, Rusko už ovládlo nefunkční jadernou elektrárnu Černobyl, která leží asi sto kilometrů na sever od Kyjeva. Experti poukazují na to, že Záporožská jaderná elektrárna se od ní liší a je jiného typu. Nebezpečí exploze nebo úniku radiace je malé, myslí si Tony Irwin, expert z Australské národní univerzity. Elektrárna má takzvané PWR, tedy tlakovodní reaktory. Tyto PWR reaktory jsou podle Irwina mnohem bezpečnější než ty, které byly v Černobylu. Mají například důkladné systémy na ochranu před ohněm. „Není ale samozřejmě dobrý nápad, pokud někdo začne ostřelovat reaktory,“ dodal pro list The Guardian.