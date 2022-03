Bývalému boxerskému šampionovi Vitaliji Kličkovi se kdysi díky jeho drtivým úderům přezdívalo „Doktor železná pěst“. Od roku 2014 stojí jako starosta v čele ukrajinského hlavního města Kyjeva, který se teď brání útokům ruské armády. A tak se nyní Vitalij společně se svým bratrem Vladimirem, který byl také úspěšným boxerem, do bojů zapojili.

„Nemám jinou volbu, musím to udělat. Budu bojovat,“ prohlásil padesátiletý Vitalij Kličko. Někdejší boxer uvedl, že Kyjev je v ohrožení, a proto chce spolupracovat s policií a armádou na obraně kritické infrastruktury, tedy dodávek elektřiny, plynu a vody pro obyvatele města.

Starosta se nyní často obrací na obyvatele a radí jim, co mají dělat. Byl to právě on, kdo informoval například o pěti obětech ruského útoku na televizní věž v Kyjevě. „Vyzývám všechny, aby zůstali klidní. Nechoďte ven, pokud to není nutné. Pokud se ozvou sirény, zůstaňte v úkrytech,“ obrací se na ně. Popsal, že na ochraně města se aktuálně podílí tisíce civilistů. „Lidé přichází a berou si zbraně. Jsou připraveni bránit naše domovy, naše rodiny, naši budoucnost a naši vlast,“ dodal Kličko.

Jeho bratr Vladimir se už před několika týdny připojil k aktivním zálohám. K obraně Ukrajiny se přidali také další profesionální boxeři Vasyl Lomačenko a Oleksandr Usyk.

Oba bratři Kličkové se prý dokonce dostali na seznam 23 prioritních cílů, které mají zlikvidovat speciální ruské jednotky. Moskva kvůli tomuto úkolu vyslala do Kyjeva na 400 žoldáků. Ti se teprve před několika týdny vrátili z Afriky, napsal britský list The Times s odkazem na dobře informované zdroje.

Za finanční odměnu mají zlikvidovat politické vedení Ukrajiny, vedle obou bratrů Kličkových i členy vlády, premiéra Denyse Šmyhala nebo prezidenta Volodymyra Zelenského. Prezident odmítá, stejně jako bratři Kličkové, z ukrajinské metropole odejít a pravidelně k národu promlouvá, aby lidem dodal odvahu.

Deník The Times popsal, že zmínění žoldáci patří k takzvané Wagnerově skupině, což je soukromá ozbrojená milice loajální ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Údajně ji financuje podnikatel Jevgenij Prigožin, kterému se přezdívá „Putinův kuchař“.

„Wagnerovce je velmi těžké vystopovat,“ popsal jejich fungování deníku The Times generál Richard Barrons, bývalý velitel britských ozbrojených sil. „Zničehonic se zjeví ze tmy, páchají násilnosti, a pak zase zmizí, aniž by bylo jasné, kdo byl za jejich konkrétní útok zodpovědný,“ dodal.

Vitalij a Vladimir, kteří se proslavili jako neporazitelní boxeři, strávili část svého dětství v tehdejším Československu. Jejich otec působil v letech 1980 až 1985 jako vojenský letec na letišti v Milovicích. Společně s rodinou žil v Mimoni.

Oba bratři patří společně s prezidentem Zelenským mezi hlavní tváře ukrajinského odporu. Přestože čelí početnější a lépe vybavené ruské armádě, daří se jim zatím útoky odrážet.

K hlavnímu městu Ukrajiny už několik dnů míří ruská vojenská kolona, která je dlouhá více než 60 kilometrů a zahrnuje asi 15 tisíc vojáků. Zatím ji zdržují potíže, jež mají zřejmě na svědomí nefunkční vozidla, uvedl server BBC. Kolona má také logistické problémy, chybí jí nafta nebo potraviny, doplňuje pak agentura Reuters.

Není jasné, co je přesným cílem této kolony, zda je to centrum Kyjeva či zda ruská armáda plánuje obklíčit ukrajinskou metropoli. Je tak možné, že než ruská armáda vpadne do města, odřízne přístupové cesty, a tím městu naruší zásobování. Podobná taktika však přináší velké oběti na životech civilistů.