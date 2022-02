Do Česka míří desetitisíce Ukrajinců, kteří prchají před válkou a ruskými agresory. Někteří tu sice mají příbuzné, jiní ale se žádným zázemím počítat nemůžou. Síly, které jim chtějí pomáhat, musí být proto řádně zkoordinované. A přesně proto vznikla platforma Pomáhej Ukrajině, která sdružuje všechny hlavní české nevládní organizace pracující s migranty. Díky tomuto nástroji tak teď mohou společně „táhnout za jeden provaz“. Do projektu patří Charita Česká republika, Amnesty International, Člověk v tísni, Diakonie Českobratrské církve evangelické, ADRA nebo Sdružení pro integraci a migraci.

Jak platforma funguje? Jde o databázi s konkrétními nabídkami pomoci Ukrajincům, které pak přeposílá těm, jež je momentálně potřebují. Každý může nabídnout například ubytování, zajištění dopravy (kromě od hranic, a to kvůli nepřehledné situaci), tlumočení nebo materiální dary. Platforma je ještě ve vývoji, brzy by měla umožnit filtrování podle lokality, zároveň se počítá i s možností, že do ní budou sami Ukrajinci vkládat své poptávky. Nápad na jednotnou platformu vznikl v rámci projektu Česko.Digital, programování a průběžné dolaďování zajišťuje společnost Contember.

Nabídky může do databáze vkládat kdokoli. Ve vstupním formuláři vyplní daný dobrodinec svoje jméno, kontaktní údaje, jazykové schopnosti (kromě češtiny by měl umět ukrajinsky, rusky nebo anglicky), vlastní nabídku pomoci a případné specifické odbornosti (když je například lékař, právník nebo psycholog). Zatímco některé nabídky jsou platné ihned (darování oblečení, tlumočení), ty komplexnější se na webu objeví až po konzultaci s neziskovkami nebo jinými institucemi, aby se předešlo nereálným očekáváním a nedorozuměním (zdravotní, právní či psychosociální pomoc nebo zařízení ubytování). Neziskovky totiž dle svého vyjádření chtějí dbát na to, aby nabízená pomoc byla promyšlená, spolehlivá a bezpečná.

Ruská invaze na Ukrajinu začala ve čtvrtek 24. února. Rozkaz k útoku vydal šéf Kremlu Vladimir Putin. Útočníci mají pod kontrolou některé oblasti, obsadili i Černobyl. Výbuchy se už několik dní ozývají i v Kyjevě. Ukrajinci – včetně jejich prezidenta Volodymyra Zelenského – se ovšem brání a postup Rusů se jim daří zpomalovat. Moskva si proti sobě svou agresí poštvala západní svět, což začíná pociťovat vznikající ekonomickou katastrofou – rubl zažívá strmý pád, kolabují i tamní banky, například Sberbank. Putin začíná vyhrožovat použitím jaderných zbraní, které už uvedl do stavu pohotovosti. Celé dění můžete sledovat v tomto přehledném článku, který neustále aktualizujeme.