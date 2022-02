Ukrajinci teď prožívají velmi kalná rána. Ale to budou také naše rána, dokud si neuvědomíme, že Rusko Vladimira Putina je vážným nebezpečím i pro nás. O co Putinovi jde a co by teď měli Češi i celý Západ dělat, vysvětluje v Ranním brífinku přední...

25. 2. 2022 ▪ 09:43 min