V době, kdy eskaluje napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, zároveň dochází k velkému sbližování Ruska s Čínou. Před zahájením olympiády v Pekingu se již po třicáté osmé sešel Vladimir Putin se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a vydali společné prohlášení, že jejich partnerství nemá hranice. „Je to partnerství, na kterém Čína poměrně dobře vydělává, ale z té čínské strany nevidím nic, co by naznačovalo nějaké spojenectví za rámec výhod,“ říká v rozhovoru pro HN analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Ivana Karásková.

HN: Jak by se dala shrnout dnešní čínská pozice k Ukrajině, kdy na jedné straně čínský ministr zahraničí Wang I o víkendu podpořil ukrajinskou suverenitu, ale na druhé straně Peking uzavírá s Ruskem partnerství bez hranic?

Podle mě nelze slova Wang Iho chápat jako jednoznačné potvrzení toho, že stojí za Ukrajinou. Ta oznámená aliance platí. Jde jen o velice vágní vyjádření čínského ministerstva zahraničních věcí, která se dají chápat různými způsoby. Ten důvod, proč to takhle dělají, je, že jim vyhovuje konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem a to, že se pozornost USA neotáčí k Číně, ale k Rusku. Také jim vyhovuje, že se Rusko dostává do pozice, kde bude potřebovat pomoct, podobně jako po krymských sankcích, kdy si začali půjčovat u čínských bank. Tohle je pro Čínu výhodné, ale nechce být vnímaná, že vysloveně stojí za Ruskem.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.