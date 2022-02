První týden olympiády v Pekingu je za námi, co by vám rozhodně nemělo uniknout?

Umělý sníh všude, kam se podíváš.

Jde o vůbec první zimní olympiádu, která se koná kompletně na umělém sněhu. V čínském Národním lyžařském středisku v Jen-čchingu totiž skoro vůbec nesněží. Za loňskou zimu zde napadly průměrně jen dva centimetry sněhu. „Tohle by mohla být ta nejhorší zimní olympiáda, co se týče udržitelnosti. Tyhle hory prakticky nemají žádný sníh,“ uvedla pro britský list The Guardian geografka z Univerzity ve Štrasburku Carmen de Jongová.

ZOH Ocelove mesto 2022 pic.twitter.com/gdcxwK5t7C — pan magistr Daniel Zeman 🐟 (@DanielWZeman) February 8, 2022

Po pandích maskotech se jen zaprášilo

Organizátory zaskočila nečekaně vysoká poptávku po letošním maskotovi – pandě Ping Dwen Dwen. V jednom z vlajkových obchodů her – Tmall Olympic – se 50 tisíc maskotů vyprodalo velmi brzy a online obchod byl vyprázdněn během 15 minut. Nedostatek maskotů a hodinové fronty před obchody vedly Čínský olympijský výbor ke slibu, že zvýší jejich produkci.

Panda drží maskota olympijských her. Foto: Reuters

Koronavirus na ledě

Stejně jako letní olympiádu, která se po odkladu konala loni v létě, i tuto poznamenala pandemie koronaviru. Sportovci musí podstupovat testy, padají do karantén, fanoušci nemohou svoje oblíbené sporty sledovat přímo na místě, na sportoviště může jen hrstka čínských fanoušků. Opatření se postarala i o kuriózní pondělní zápas mezi hokejistkami Kanady a Ruska. Zápas začal s hodinovým zpožděním, Kanaďanky totiž odmítly nastoupit, protože ruský tým nedodal výsledky svých testů na covid. Nakonec oba týmy nastoupily k zápasu v respirátorech. Výsledky ruského týmu dorazily se zpožděním během zápasu, proto se rozhodčí a tým Ruska rozhodli dohrát třetí třetinu už bez respirátorů, Kanaďanky si je ponechaly. Zápas nakonec skončil jejich výhrou 6:1. Situace se opakovala o den později, kdy proti Rusku nastoupily v respirátorech Finky, jedna z ruských útočnic Polina Bolgarevová totiž měla po zápase s Kanadou test pozitivní.

Hokejistky odehrály zápas v respirátorech. Foto: Reuters

A Rusko podruhé…

O rozruch se totiž postarala i 15letá ruská krasobruslařka Kamila Valijevová. A to hned dvakrát. Poprvé, když se jí jako vůbec první ženě v olympijské historii podařilo skočit čtverný skok. Ve své pondělní jízdě předvedla trojitý axel a dva čtverné skoky, suverénně ovládla soutěž a pomoha tak k vítězství ruského týmu v soutěži družstev. Ruská radost ale netrvala dlouho. Den po vyhraném závodě totiž Mezinárodní testovací agentura informovala o jejím pozitivním testu na zakázanou látku trimetazidin. Pozitivní vzorek měla mít v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu. V pátek pak přišla zpráva, že se doping u krasobruslařky potvrdil. Sportovní arbitrážní soud nyní bude rozhodovat, jestli může Valijevová nastoupit do individuální soutěže, která začne v úterý krátkým programem.

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová Foto: Reuters

Zlatá Ester

Poslední letní olympiáda byla pro české sportovce medailově rekordní. Na tu zimní ale český tým odjížděl s mnohem menšími ambicemi. Hlavní českou nadějí na pódiové umístění byla snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká. A ta české fanoušky nezklamala. V úterý se postavila na start paralelního obřího slalomu na snowboardu, soupeřkám prakticky nedala žádnou šanci a postarala se o první českou medaili. A stejně jako na minulých hrách, kdy nečekaně vyhrála v Super-G, byla i teď po vítězném finiši lehce zmatená, když si nebyla jistá, jestli to byla skutečně poslední jízda. „Jako nějak jsem věděla, že už jedu finálovou jízdu, ale zas tak jistá jsem si nebyla. Nicméně jsem si řekla, že pojedu nejlepší jízdu, jakou umím. Jako vždy. Přijela jsem dolů a nebyla jsem si jistá, jestli se pojede ještě jedna jízda, nebo ne. Tak jsem se ptala Daniely (Ulbingové), jestli je to jako hotový. Ona říkala, že jo, že tedy ještě pojedou kluci,“ řekla pak novinářům.

V pátek se pak pokoušela o obhajobu senzačního zlata ze Super-G. Nakonec skončila pátá, zlato jí ale uniklo o pouhých 43 setin sekundy, na bronzovou medaili pak ztrácela jen 13 setin.

Zlatá olympijská jízda Ester Ledecké, Peking 2022 Foto: Reuters

Sáblíková se stala nejúspěšnější českou olympioničkou

O druhou letošní medaili se pak postarala rychlobruslařka Martina Sáblíková. Na trati 5000 metrů, která patří k jejím oblíbeným, vybojovala ve čtvrtek bronzovou medaili a rozšířila svoji olympijskou sbírku na sedm kousků. Stala se tak nejúspěšnější českou zimní olympioničkou. Až doposud se o první místo dělila s běžkyní na lyžích Kateřinou Neumannovou.

Martina Sáblíková veze z Pekingu bronz. Foto: Reuters

Premiéra českých hokejistek

Hokejistky sice v pátek ve čtvrtfinále prohrály s USA 1:4 a olympiáda tím pro ně končí, i tak se ale jedná o historický úspěch. Jak totiž zmiňuje kolega Jan Prokeš ve svém textu, dostat se na olympiádu nebylo pro Češky vůbec jednoduché. Když se u nás děvče rozhodne hrát hokej, až do dospělosti na ledě potká téměř výlučně chlapce. A pokud se chce hokeji věnovat profesionálně, musí odejít do zahraničí. Víc o tom, jak těžké je v Česku pro ženu prorazit v hokeji, píše zde.

České hokejistky na hrách v Pekingu. Foto: Reuters

Úspěch českých curlerů

Za úspěšné mohou letošní hry označit i čeští curleři Tomáš a Zuzana Paulovi. „Říkáme, že si jedeme pro 5.–7. místo, to je takový zdravě realistický a současně ambiciózní cíl. Cokoliv výš by bylo super,“ říkali ještě před olympiádou v rozhovoru pro HN. Nakonec při premiéře českého curlingu na hrách vybojovali šesté místo.

Prví čeští curleři na hrách – Tomáš a Zuzana Paulovi Foto: Reuters

A jeden úlet na závěr…

Sportovní komentátoři umí nejen dát najevo skutečnou radost, když jejich národní tým vyhrává, ale dokážou se i pořádně rozohnit, když jejich spolupráce s kolegy nefunguje tak, jak by si představovali. Tento týden to ukázal slovenský komentátor televize RTVS Marcel Merčiak. Jeho výlev po nedělním zrušeném sjezdu mužů, kdy mezi ním a kolegy došlo k nedorozumění, obletěl internet. „Proč jste mě tak zařezali, do p**i Braňo!“ křičel Merčiak na kolegy v režii.