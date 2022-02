Čínský olympijský výbor slíbil zvýšit produkci reklamních předmětů poté, co nečekaně vysoká poptávka vedla k nedostatku maskota letošních her – pandy Ping Dwen Dwen, napsal zpravodajský server The Guardian.

Panda v průhledné zimní kombinéze se objevuje při všech sportovních i propagačních akcích her. Velká tančící panda Ping Dwen Dwen byla v Pekingu součástí pátečního zahajovacího ceremoniálu a sportovci na stupních vítězů zvedají nad hlavu její plyšovou podobu.

Obliba tohoto maskota vedla k jeho rychlému vyprodání a nedostatku v obchodech, na kterém se podepsaly i odstávky továren vzhledem k období oslav lunárního Nového roku. Čínská média informovala o hodinových frontách lidí čekajících před obchody.

V jednom z vlajkových obchodů her – Tmall Olympic – už se 50 tisíc maskotů vyprodalo a online obchod byl vyprázdněn během 15 minut. Podle státní tiskové agentury Nová Čína je maskot Ping Dwen Dwen tak populární, že už na sociální síti weibo nasbíral více než dvě a půl miliardy zhlédnutí.

Popularita olympijských maskotů a s nimi spojeného reklamního zboží je často dost nevyzpytatelná. Z některých se stane hit, zatímco jiné vyšumí z paměti lidí ještě před skončením her. To byl třeba případ olympijských her v roce 2016 v Riu a jejich maskota jménem Vinicius anebo trojice maskotů ze Salt Lake City v roce 2002.

Maskoti londýnské olympiády v roce 2012 se dočkali nelichotivého přídomku „falický bubák“, zatímco trojici oficiálních symbolů olympijských her v Sydney v roce 2000 zcela zastínil neoficiální maskot – vombat „Tlusťoch“ z komediální televizní show.

V Pekingu se pandí maskot stal příležitostí, aby se lidé mohli alespoň symbolicky zapojit do konání her, kterých se jinak nemohou zúčastnit. Přísná protipandemická opatření znamenají, že na sportoviště může jen hrstka čínských fanoušků.