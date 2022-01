Vážení čtenáři,

mnozí z nás si v těchto dnech kladou otázku, jestli na Ukrajině bude válka, a pokud ano, co to bude znamenat pro nás v Česku. Rád bych vás jako předplatitele Hospodářských novin pozval na debatu na toto téma.

Do hlavy Vladimira Putina samozřejmě nevidíme, ale můžeme se pokusit odpovědět alespoň na některé otázky. Co Rusko sleduje vyvoláním současné krize? Jde vůbec ještě o Ukrajinu? Jak může Západ odpovědět? Jaký dopad má krize na Česko a co může udělat česká vláda?

Odpovědi budou ve čtvrtek 3. února od 17 hodin společně hledat hlavní zahraničněpolitický analytik HN Martin Ehl a odborník na postsovětský prostor ze zahraniční redakce HN Ondřej Soukup, který odjíždí na ukrajinsko-ruské pomezí. Diskuse je určena předplatitelům HN. Pokud jimi ještě nejste, můžete tak učinit zde.

Jde o první z debat mezi redaktory Hospodářských novin a našimi předplatiteli na aktuální témata. Další budou následovat, včas vás o nich budeme informovat. Věnovat se budou ekonomice, byznysu, politice nebo investicím.

Kapacita míst v naší redakci v pražském Karlíně je 25 osob, případně se můžete přihlásit do živého vysílání, které budeme streamovat našim čtenářům pod tímto článkem. Pokud máte zájem na diskusi o Ukrajině přijít k nám osobně, zaregistrujte se zde:

