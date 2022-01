Rusko používá své dodávky plynu do Evropy jako politický nástroj. Aby se Evropa zbavila závislosti na ruském plynu, potřebuje ho více dovážet odjinud. V zásadě jedinou možnosti je dovážet více zkapalněného plynu LNG, který na světový trh dodávají v největším množství Američané, Katar nebo Austrálie. USA se dokonce loni v prosinci staly poprvé vývozcem číslo jedna. I proto snahu Evropy o odstřižení od ruského plynu podporují.

Problém pro odběratele v Evropě ovšem je, že zkapalněný plyn je dražší než ten ruský, který do Evropy plyne potrubím. To by se ovšem mohlo zásadně změnit v okamžiku, kdy Rusko podnikne útok na Ukrajinu či bude nadále pokračovat ve zvyšování napětí v Evropě. LNG se tak pro Evropu stane mnohem důležitější zdroj.

Nová česká vláda premiéra Petra Fialy si dala do energetické kapitoly svého programu bod, že chce získat podíl na terminálu LNG v sousední zemi, abychom měli přístup k více zdrojům. „Gazprom loni vykoupil kapacity zásobníků po Evropě na jednotném trhu, které ale nenaplnil. Tím pádem vyvolal umělý růst cen,“ vysvětlil záměr v rozhovoru s HN ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Cena plynu 180 euro za megawatthodinu o vánocích klesla na devadesát jen proto, že k evropským břehům zamířilo třicet lodí s LNG. To je princip diverzifikace zdrojů a Putin nám ukázal, že lze diverzifikovat zdroje plynu pro Evropu.“

