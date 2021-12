Když se na začátku roku 2020 začal SARS-CoV-2 šířit světem, podíval se virolog Linfa Wang ze Singapuru na přeživší epidemie prvního viru SARS z roku 2003. Wang totiž zkoumal viry pocházející z netopýrů již desítky let, a tak koronaviry byly jeho parketa. Předpokládal, že ti, kteří se zotavili z původního SARS, budou mít protilátky i proti tomu aktuálnímu.

Jenže se ukázalo, že se mýlil – pacienti protilátky proti novému koronaviru neměli. Naštěstí se Wang nevzdával a otestoval přeživší poté, co byli očkováni proti covidu-19, čímž vznikla unikátní kombinace pro jejich imunitní systém. A Wang objevil, že se u nich vyvinuly superprotilátky, které fungovaly nejen proti oběma virům SARS, ale také proti dalším koronavirům. Ve zkumavkách tyto protilátky zničily i pět různých koronavirů nacházejících se v netopýrech a luskounech, které přitom člověka nikdy nenakazily. Tento výzkum publikovaný v srpnu v časopise New England Journal of Medicine tak ukázal, že by mohlo být možné vyvinout univerzální vakcínu proti všem koronavirům.

