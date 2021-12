Po důkladném několikaletém procesu výběru se Finové rozhodli: Jejich armáda si koupí desítky nových amerických víceúčelových letadel F-35, kterými nahradí zastarávající flotilu jiných amerických strojů F-18. S odvoláním na armádní zdroje to napsal finský server Iltalehti.

Oficiálně má finská vláda oznámit výsledky výběrového řízení, které zahrnovalo důkladné testy i přísné finanční podmínky, do letošních vánočních svátků. Podle Iltalehti jsou hlavními důvody výběru výkon letounu a očekávaný dlouhý životní cyklus stroje, který by měl vydržet do šedesátých let 21. století.

Podobné rozhodnutí o náhradě nadzvukových letounů bude v příštích letech dělat česká vláda. Pronájem strojů Gripen vyprší do roku 2025. Mezi zvažované náhrady kromě nového typu Gripenu patří i americké stroje F-35 nebo stroje starší generace F-16. Výběr trvá několik let. Finský projekt HX, jak byl výběr nového stroje nazván, začal v roce 2015 a nové letouny by měly do země dorazit v letech 2025 až 2030.

