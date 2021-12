Amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruský protějšek Vladimira Putina čeká v úterý společné jednání přes zabezpečený videohovor. S odvoláním na činitele v Bílém domě o tom dnes informovala agentura Reuters, podle níž má být hlavním bodem diskuse napjatá situace na Ukrajině. Chystané jednání následně potvrdila i Moskva.

Biden chce podle Reuters mimo jiné zdůraznit americkou podporu suverenitě a teritoriální integritě Ukrajiny. Hovořit má také o obavách Spojených států ohledně ruských vojenských aktivit poblíž ukrajinských hranic. Kreml už v pátek sdělil, že Putin v chystaném telefonátu bude žádat záruky, že Severoatlantická aliance se nebude rozšiřovat dál na východ.

Americká rozvědka je přesvědčena o tom, že Rusko může proti Ukrajině chystat vojenskou ofenzivu, která by mohla být zahájena už začátkem příštího roku a které by se účastnilo odhadem 175 tisíc vojáků. Moskva to odmítá a obviňuje Washington, že se snaží situaci kolem Ukrajiny vyhrotit.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov už v pátek s odvoláním na informace ukrajinských zpravodajských služeb uvedl, že Rusko shromáždilo u hranice s Ukrajinou více než 94 tisíc vojáků a na konci ledna může zahájit rozsáhlou vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Také jeho tvrzení Moskva označila za nesmysl.