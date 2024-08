Z ruských oficiálních zdrojů vyplývá, že do října má být Kurská oblast vyčištěna. Je to datum, které Putin určil vzhledem k tomu, kdy došlo k úspěšnému ukrajinskému výpadu, říká politický geograf Michael Romancov po tom, co Ukrajina zažila největší vzdušný útok od začátku války. Ponížení od Ukrajiny si podle něj Rusko nemohlo dovolit, teď bude muset přepracovat své plány.

Ukrajina hlásí v posledních dnech útoky na většině území a její prezident žádá spojence o větší podporu – podle jeho slov se také stahují k hranicím běloruská vojska. Podle Michaela Romancova se dala odveta za operaci u Kursku čekat. „Chvíli Rusům nezbylo nic jiného než to strpět. Počítali s tím, že budou muset věnovat nějaký čas, minimálně několik týdnů k tomu, aby nashromáždili dostatečně velké síly, které jim eventuálně nakonec umožní ukrajinské vojáky vytlačit,“ popisuje politický geograf. Romancov vypočítává, že v Kurské oblasti jsou minimálně vyšší tisíce ukrajinských vojáků a předpokládá se, že si připraví obranu. Je proto otázkou, jak velká bude muset být ruská útočná síla. „Z dosavadních operací víme, že na připravenou obranu se útočí velmi komplikovaně, takže ten říjnový termín visí ve vzduchu,“ analyzuje situaci expert a doplňuje, že Rusové nemají nekonečný rezervoár sil a zemi přes devět set dní trvající válka logicky nejen ekonomicky napíná. V rozhovoru také popisuje, jak je Putinův režim stále více méně schopen veřejnosti deklarovat svůj úspěch. Společnost to podle něj buď akceptuje, nebo ignoruje, protože je její pozornost upřena někam jinam. Ruská odvetná akce má ale i další důsledky – zvedla totiž ze země i polské a spojenecké stíhačky. Podle experta je otázkou, co si o takových aktivitách myslí ruské ministerstvo obrany. „I na ruské straně jsou lidé, kteří mají obavu z eskalace konfliktu. Kdyby to mělo přerůst do střetů mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, tak zdaleka nejde jenom o to, že si to nepřeje NATO. Jsem přesvědčen o tom, že to si nepřeje ani Moskva," dodává Romancov.