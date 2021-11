V Evropě rychle přibývá nakažených. Některé země tak znovu přijímají omezení, která mají dostat epidemii koronaviru pod kontrolu. Sousední Rakousko chystá celostátní lockdown pro ty, kteří se zatím nenechali očkovat. Ti si tak budou moci zřejmě dojít ven jen třeba na nákup nebo do práce. Nizozemská vláda zase zvažuje částečnou uzávěru – pro všechny, očkované či neočkované.

Rakousko

Rakouský kancléř Alexander Schallenberg počítá s tím, že zemi čeká plošný lockdown pro lidi bez očkování proti covidu-19. Už od pondělka začne platit v Horních Rakousích sousedících s Jihočeským krajem a v Salcbursku. Tam je situace nejhorší. Znamená to, že neočkovaní lidé v těchto dvou regionech už budou moci opustit své domovy jen z přesně daných důvodů, a to například na cestu do práce, na nákup nezbytností, jako jsou potraviny nebo hygienické prostředky, nebo na procházku.

V neděli budou jednat hejtmani jednotlivých spolkových zemí o možné celostátní karanténě pro neočkované a o tom, kdy by měla začít platit.

Kancléř upozornil, že dodržování lockdownu bude namátkově kontrolovat policie. Doufá, že tak ještě více zvýší zájem o očkování. Rakousko v očkování zaostává za průměrem EU. Dokončenou vakcinaci tam má 63,2 procenta populace. V Česku je to 57,5 procenta, zatímco průměr EU je zhruba 66 procenta.

Rakousko už toto pondělí přijalo první restrikce zamířené na neočkované. Pro vstup do kaváren, restaurací, kin, divadel nebo na různé sportovní a kulturní akce jim už ani test nestačil. Dovnitř se tak dostali jen očkovaní a ti, kteří chorobu prodělali. Stejná pravidla se dotkla i hotelů nebo lyžařských vleků a lanovek. Tento krok vyvolal velký zájem o očkování. Rakousko zasáhla „Schnitzelpanik“, jak to sarkasticky označují tamní média. Znamená to, že neočkovaní lidé se obávají, že si kvůli novým restrikcím už nebudou moci dojít do restaurace na svůj oblíbený řízek, a proto se rozhodli očkovat.

Navíc takzvaný zelený pas, který potvrzuje aplikaci vakcíny (v Česku aplikace Tečka nebo mezinárodní papírový certifikát), nově platí už jen devět měsíců po aplikaci druhé dávky očkování. Poté je potřeba dávka třetí. Ještě přísnější je to u jednodávkové vakcíny Janssen od firmy Johnson & Johnson. Kdo si nechal píchnout ji, musí se posilující dávkou „doočkovat“ do 2. ledna 2022, jinak nebude splňovat tzv. pravidlo 2G. Tato zkratka znamená v německy mluvících zemích očkování či maximálně šest měsíců od prodělání covidu-19.

Komplikace to může být pro ty Čechy, kteří se jednodávkovou vakcínou nechali očkovat v poslední době. V Česku nyní platí, že přeočkování je možné pro osoby, které mají nejméně šest měsíců po aplikaci jednodávkové vakcíny (Janssen), nebo 2. dávky u ostatních vakcín. Pokud Rakousko pravidla do té doby nezmírní nebo se nezmění pravidla pro podání posilující dávky, mohlo by to teoreticky znamenat stopku pro zimní dovolenou u našich jižních sousedů pro ty, kteří se nechali očkovat vakcínou Janssen letos na podzim.

Slovensko

Slovenské úřady budou moci nařídit, aby vstup zaměstnanců do firem a zákazníků do provozů byl podmíněn předložením zejména covidového certifikátu, tedy buď potvrzení o očkování proti nemoci covid-19, o prodělání covidu-19 nebo o negativním testu na koronavirus. Rozhodl o tom dnes parlament v rámci balíku opatření vypracovaných v souvislosti s nynější silnou třetí vlnou koronavirové nákazy. Zákon po podpisu prezidentkou vstoupí v platnost zveřejněním ve sbírce zákonů. Očekává se, že vláda a úřad hlavního hygienika nové pravomoci využijí.

Pokud zaměstnanec podle nového nařízení nepředloží zmíněná potvrzení a ani nevyužije dodatečnou možnost bezplatně se u zaměstnavatele otestovat na koronavirus, bude muset čerpat volno bez náhrady mzdy. To se bude vztahovat také například na policisty či vojáky. Vyžadovat od pracovníka covidový pas či absolvování testu na koronavirus bude možné jen do konce dubna příštího roku.

Nizozemsko

Zhruba sedmnáctimilionové Nizozemsko se zřejmě stane první západní zemí, která letos na podzim zavede částečnou uzávěru kvůli šíření covidu pro všechny – očkované i neočkované. Tamní stanice NOS s odkazem na dobře informované zdroje uvedla, že restaurace, bary a prodejny, které nenabízejí zboží základní potřeby, budou muset zavřít už v 19 hodin. Vláda také prý vyzve firmy, aby umožnily svým zaměstnancům co nejvíce pracovat z domova. Sportovní utkání se pak budou muset obejít bez diváků. Školy však zůstanou otevřené.

Očekává se, že nová opatření vstoupí v platnost v sobotu. Mají trvat tři týdny. Ve čtvrtek země zaznamenala 16 300 nakažených.

Dánsko

Dánsko bylo jednou z mála zemí, které v září zrušily většinu protikoronavirových opatření. Kvůli rostoucímu počtu nakažených se ale opět vrací ke covidovým pasům. Dánové tak musí od pátku 12. listopadu při vstupu například do barů nebo restaurací znovu ukazovat tento pas, jež obsahuje informace o očkování, o testech nebo o prodělání choroby. Tato povinnost platí také při vstupu na akce s více než 200 účastníky.

Francie

Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden pronesl projev k národu. Oznámil, že od poloviny prosince budou muset všichni lidé starší 65 let dostat třetí posilující dávku vakcíny, aby jim stát prodloužil platnost covidového pasu. Žáci základních škol si museli znovu nasadit roušky ve 40 z celkového počtu 101 francouzských departmentů.

Německo

Bavorský ministerský předseda Markus Söder se nechal slyšet, že celé Německo potřebuje zavést takzvaná pravidla 2G podle počátečních písmen německých výrazů „očkovaný, uzdravený“. To by znamenalo, že by lidem při vstupu do restaurací, kaváren nebo barů už nestačil test na koronavirus. Dovnitř by se dostali jen očkovaní a ti, kteří už nemoc mají za sebou.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn pak oznámil, že testy na covid budou od soboty opět zdarma. Bezplatné testování v Německu přitom zrušili teprve v polovině října. Lékaři podle Spahna dostanou vyšší finanční motivaci, aby rozdali více vakcín.

Německo také od neděle zařadí Česko a Rakousko na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. Zkomplikuje to cestování neočkovaným. Pokud do Německa míří na déle než 24 hodin, budou muset na deset dní do karantény, její předčasné ukončení po pěti dnech je podmíněno negativním testem.

Turistické cestování bude ale složitější i pro rodiny s dětmi mladšími 12 let. Pro tyto děti, které test nepotřebují, zatím není v Evropské unii schválená vakcína, proto musí po příjezdu do Německa zůstat v pětidenní karanténě. K ukončení karantény dětí, která je automaticky zkrácená, test potřebný není. Pro očkované a vyléčené přijíždějící do Německa z vysoce rizikových zemí bude platit povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Ten musí před cestou vyplnit i neočkovaní, kteří potřebují i negativní test. I tak se ale neočkovaní nejméně pětidenní a bez druhého testu desetidenní karanténě nevyhnou.

Pro očkované pendlery nebo ty, kteří nemoc prodělali, se v zásadě nic nemění – nemusí vyplňovat příjezdový formulář, nemusí se testovat ani po překročení hranic jít do karantény. Neočkovaní pendleři musí dvakrát týdně na test, uvádí okresní úřad v bavorském Chamu.

Izolace ani vstupní formulář nejsou vyžadovány od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin, případně kdy cesta z Německa do vysoce rizikové oblasti je kratší než 24 hodin. Nicméně na webu okresního úřadu v Chamu stojí, že neočkovaní pro cesty v rámci malého pohraničního styku potřebují při vstupu negativní test.

„V Sasku i Bavorsku, kam nejčastěji pendleři směřují, se již uplatňuje pravidlo 2G (očkovaní a vyléčení), které neakceptuje test jako ‚vstupenku‘ na veřejné akce či do restaurací,“ uvedl pro ČTK velvyslanec Tomáš Kafka.

Podle deníku Freie Presse se saská vláda pokouší přimět obce ke zrušení adventních trhů. Obce ale nechtějí takovou výzvu podpořit a odmítly společný postup. Například slavný drážďanský „Stollenfest“ se letos opět neuskuteční.

Jižní Tyrolsko (Itálie)

Obavy z aktuální situace mají před lyžařskou sezonou mimo jiné střediska v severoitalském Jižním Tyrolsku. V Itálii zvažují, jestli se – přinejmenším v některých regionech – nezavede po rakouském vzoru pravidlo 2G pro restaurace, bary a některé volnočasové aktivity.

S přispěním ČTK